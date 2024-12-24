Разработчики украинской ракеты «Трембита» рассчитывают, что она будет долетать до Москвы – The Economist

Украина разрабатывает новую крылатую ракету под названием «Трембита», способную достигать стратегических целей противника. Об этом 23 декабря пишет The Economist со ссылкой на украинских военных. Разработчики ракеты заняты ее усовершенствованной версией с большей дальностью, которая, по их мнению, может достигать Москвы.

Подробности

Стандартная модификация ракеты имеет скорость до 400 км/ч и дальность 200 км.

Серийное производство планируется по завершении финальных полевых испытаний, хотя точные сроки не разглашаются.

Для создания ракет в количестве и с характеристиками, которые могли бы серьезно угрожать России, Украине понадобится еще около года, говорит один из источников The Economist.

Примерная стоимость ракеты составляет $15 000 с боеголовкой весом 20-30 кг. Если «Трембита» используется в качестве приманки для истощения противовоздушной обороны врага, ее цена снижается до $3000, говорят разработчики. Именно низкая себестоимость ракеты может оказаться решающим фактором успешности украинских военных операций, отметил руководитель группы инженеров-добровольцев Сергей Бирюков.

Двигатель ракеты является модернизированной версией Pulsejet, впервые использованной в немецких Фау-1 в 1944 году. Стоимость двигателя – всего $200, под ним расположен корпус с системой наведения и боеголовкой.

«Трембиту» создали всего за полтора года – чрезвычайно быстрый срок для проектирования нового оружия, пишет издание.

Контекст

Украина разработала четыре типа ракет, которые проходят испытания. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Суспільному 16 ноября. «Сейчас у нас есть ракетная программа, которая включает четыре вида вооружения, но испытания еще продолжаются», – отметил глава государства.

В текущем году в Украине было выпущено первые 100 ракет благодаря сотрудничеству государственных и частных инициатив в сфере ракетостроения.

Во время выступления в Верховной Раде 19 ноября Зеленский презентовал План внутренней устойчивости, предусматривающий к 2025 году производство 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. В 2024-м Украина перевыполнила план по изготовлению 1 млн дронов, а следующей амбициозной целью станет создание 3000 крылатых ракет.

6 декабря президент передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов «Пекло». Эти ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 км и скорость до 700 км/ч.

Это первая серийная партия украинских ракет-дронов, уже предоставленная военным и запущенная в массовое производство.