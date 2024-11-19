Зеленський представив План стійкості, який містить 10 пунктів. Що він передбачає

У вівторок, 19 листопада, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України, який містить 10 пунктів.

Ключові факти

План Стійкості містить 10 пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет, Політика героїв.

Очікується, що внутрішній План стійкості буде деталізований за участю громадянського суспільства, бізнесу, культурної спільноти, медійників, правозахисників.

Виступ Зеленського у Раді тривав майже 1,5 години.

«Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Щоб відновити повну цілісність України», – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, вирішальні моменти для України будуть у наступному році.

«Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на свою територію», – сказав він.

Зеленський під час виступу в Раді Фото Офіс Президента України

Згідно із планом, очікується перезапуск дипломатичної служби і буде створено Міністерство обʼєднання України, яке буде займатися справами глобальної української спільноти. До кінця року представлять на затвердження кандидатуру міністра.

Президент спростував чутки про проведення виборів. «Конституція України та закон не дозволяють проводити вибори у воєнний час. І ніхто у світі не вимагав і не вимагає цього від України. Україна спочатку потребує справедливого миру. А потім українці проведуть справедливі вибори», – повідомив Зеленський.

В Україні має бути створений військовий омбудсмен, зниження мобілізаційного віку не буде.

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, Зеленський поставив завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні. У сфері ОПК працюють більш ніж 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць.

Президент озвучив потребу нової економічної політики держави, яка буде базуватися на кількох ключових речах: максимальна підтримка українського підприємництва, локалізації та виробництва в Україні; безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від усіх державних інституцій; чесність у відносинах між державою та бізнесом.

Зеленський заявив про плани провдення модернізації стандартів укриттів і укріплення державного кордону.

Згідно із представленим документом, планується залучення ветеранів на державну службу, створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційних відділень. Предбачена додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном, запровадження 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році, створення щонайменше 80 ветеранських просторів і квартири для ветеранів.

Контекст

Президент Володимир Зеленський на засіданні Верховної Ради 16 жовтня представив пункти пропонованого ним «Плану перемоги» України у війні з Росією. Він складається з п’яти публічних пунктів і кількох засекречених додатків. За словами президента, першим пунктом є запрошення України до НАТО.

14 листопада у вечірньому зверненні президент повідомив, що Україна активно працює над реалізацією внутрішнього «Плану стійкості», який оприлюднять вже наступного тижня. Він зазначив, що план складається із 10 пунктів і стосуватиметься, зокрема, безпеки, енергетики, зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.

19 листопада Forbes Ukraine із посиланням на джерела повідомив деталі економічної частини Плану внутрішньої стійкості. Детальніше – читайте тут.