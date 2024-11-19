Зеленський представив План стійкості, який містить 10 пунктів. Що він передбачає

У вівторок, 19 листопада, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України, який містить 10 пунктів.
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Ключові факти
- План Стійкості містить 10 пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет, Політика героїв.
- Очікується, що внутрішній План стійкості буде деталізований за участю громадянського суспільства, бізнесу, культурної спільноти, медійників, правозахисників.
- Виступ Зеленського у Раді тривав майже 1,5 години.
- «Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Щоб відновити повну цілісність України», – заявив Зеленський.
- За словами Зеленського, вирішальні моменти для України будуть у наступному році.
- «Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на свою територію», – сказав він.
- Згідно із планом, очікується перезапуск дипломатичної служби і буде створено Міністерство обʼєднання України, яке буде займатися справами глобальної української спільноти. До кінця року представлять на затвердження кандидатуру міністра.
- Президент спростував чутки про проведення виборів. «Конституція України та закон не дозволяють проводити вибори у воєнний час. І ніхто у світі не вимагав і не вимагає цього від України. Україна спочатку потребує справедливого миру. А потім українці проведуть справедливі вибори», – повідомив Зеленський.
- В Україні має бути створений військовий омбудсмен, зниження мобілізаційного віку не буде.
- Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, Зеленський поставив завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.
- Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні. У сфері ОПК працюють більш ніж 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць.
- Президент озвучив потребу нової економічної політики держави, яка буде базуватися на кількох ключових речах: максимальна підтримка українського підприємництва, локалізації та виробництва в Україні; безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від усіх державних інституцій; чесність у відносинах між державою та бізнесом.
- Зеленський заявив про плани провдення модернізації стандартів укриттів і укріплення державного кордону.
- Згідно із представленим документом, планується залучення ветеранів на державну службу, створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційних відділень. Предбачена додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном, запровадження 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році, створення щонайменше 80 ветеранських просторів і квартири для ветеранів.
Контекст
Президент Володимир Зеленський на засіданні Верховної Ради 16 жовтня представив пункти пропонованого ним «Плану перемоги» України у війні з Росією. Він складається з п’яти публічних пунктів і кількох засекречених додатків. За словами президента, першим пунктом є запрошення України до НАТО.
14 листопада у вечірньому зверненні президент повідомив, що Україна активно працює над реалізацією внутрішнього «Плану стійкості», який оприлюднять вже наступного тижня. Він зазначив, що план складається із 10 пунктів і стосуватиметься, зокрема, безпеки, енергетики, зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.
19 листопада Forbes Ukraine із посиланням на джерела повідомив деталі економічної частини Плану внутрішньої стійкості. Детальніше – читайте тут.
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