Цена вопроса – от $3 млрд. Зеленский дал задание изготовить 3000 крылатых ракет в следующем году. Реально ли увеличить производство в 30 раз

В 2024 году Украина перевыполнила план по производству миллиона дронов , на следующий год президент Зеленский озвучил новую цель – изготовить 3000 крылатых ракет. Почему ее будет сложнее выполнить, во сколько это обойдется и какие ракеты уже производит Украина?

Украина в 2025 году произведет не менее 30 000 дальнобойных дронов, 3000 крылатых ракет и ракет-дронов, заявил президент Владимир Зеленский, представляя внутренний план устойчивости в Верховной Раде 19 ноября.

«Заявленная способность у нас есть», – говорит собеседник Forbes Ukraine в правительстве на правах анонимности из-за сенситивности темы. «Требуются только контракты на закупку продукции», – добавляет он.

Аналитики рынка вооружений более скептичны. «Это восемь ракет в сутки, одна ракета за три часа, – говорит Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express. Это превышает темпы россиян и американцев. «Удивлюсь, если нам удастся», – добавляет он.

С начала 2024 года Украина изготовила первые 100 крылатых ракет «Нептун», сообщил министр обороны Рустем Умеров 18 ноября. Чтобы выполнить план президента, производство придется увеличить почти в 30 раз.

В декабре 2023-го Зеленский анонсировал, что Украина в 2024-м произведет 1 млн дронов. План выполнили заблаговременно – на начало ноября на фронт поставили 1 млн дронов, 96% из них – украинские, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что нужно, чтобы повторить этот успех, во сколько это обойдется и какие ракеты производит Украина?