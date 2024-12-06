Україна почала серійне виробництво ракет-дронів «Пекло». Що відомо (фото, відео)

Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.

Ключові факти

Україна розпочала серійне виробництво дрона-ракети «Пекло». За участі Зеленського Силам оборони передали першу партію, яка вже має підтверджене бойове застосування.

«Дуже важливо, що наші захисники отримують таку сучасну зброю українського виробництва. Тепер завдання – надалі нарощувати їх виробництво й застосування», – зазначив Глава держави.

Дальність польоту дрона-ракети «Пекло» – 700 км, швидкість – 700 км/год.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, ракету-дрон український виробник створив з нуля протягом року.

У першу передану ЗСУ партію увійшли кілька десятків одиниць.

В Україні розпочалося серійне виробництво дрона-ракети «Пекло» Фото Офіс Президента України Нові ракети-дрони "Пекло" Фото пресслужба Володимира Зеленського Нові ракети-дрони "Пекло" Фото пресслужба Володимира Зеленського Нові ракети-дрони "Пекло" Фото пресслужба Володимира Зеленського Нові ракети-дрони "Пекло" Фото пресслужба Володимира Зеленського Попередній слайд Наступний слайд

Згідно з повідомленням, вже є пʼять успішних застосувань ракет-дронів «Пекло», пише «Укрінформ».

З міркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрона не називаються.

Зазначається, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, натомість значно дешевші.

Участь у заході, крім глави держави, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Контекст

Україна розробила чотири види ракет, військові зараз їх випробовують, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Суспільному 16 листопада. «З цього погляду є ракетна програма, в якій ми маємо чотири види, але зараз тривають випробування», – сказав Зеленський.

Цього року Україна випустила перші 100 ракет завдяки злагодженій роботі державних і приватних ініціатив у ракетобудуванні.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво до 2025 року щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет.

Що стоїть за цими планами, які виклики можуть виникнути та які ракети вже випускає Україна, читайте в матеріалі Forbes.