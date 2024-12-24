Розробники української ракети «Трембіта» розраховують, що вона долітатиме до Москви – The Economist

Україна розробляє нову крилату ракету під назвою «Трембіта», здатну досягати стратегічних цілей противника. Про це 23 грудня пише The Economist з посиланням на українських військових. Розробники ракети працюють над її вдосконаленою версією з більшою дальністю, яка, на їхню думку, може досягати Москви.

Деталі

Стандартна модифікація ракети має швидкість до 400 км/год і дальність у 200 км.

Серійне виробництво планується після завершення фінальних польових випробувань, хоча точні терміни не розголошуються.

Для створення ракет у кількості та з характеристиками, які могли б серйозно загрожувати рф, Україні знадобиться ще близько року, говорить одне з джерел The Economist.

Орієнтовна вартість ракети становить $15 000 із боєголовкою вагою 20-30 кг. Якщо «Трембіта» використовується як приманка для виснаження протиповітряної оборони ворога, її ціна знижується до $3000, говорять розробники. Саме низька собівартість ракети може стати вирішальним фактором в успішності українських військових операцій, зазначив керівник групи інженерів-добровольців Сергій Бірюков.

Двигун ракети є модернізованою версією Pulsejet, вперше використаного в німецьких Фау-1 у 1944 році. Вартість двигуна – лише $200, під ним розташований корпус із системою наведення та боєголовкою.

«Трембіту» створили всього за півтора року – надзвичайно швидкий термін для проєктування нової зброї, пише видання.

Контекст

Україна розробила чотири типи ракет, які наразі проходять випробування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Суспільному 16 листопада. «Зараз у нас є ракетна програма, яка включає чотири види озброєння, але випробування ще тривають», – зазначив глава держави.

Цього року в Україні було випущено перші 100 ракет завдяки співпраці державних і приватних ініціатив у сфері ракетобудування.

Під час виступу у Верховній Раді 19 листопада Зеленський презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає до 2025 року виробництво 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. У 2024-му Україна перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а наступною амбітною метою стане створення 3000 крилатих ракет.

6 грудня президент передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів «Пекло». Ці ракети-дрони мають дальність ураження 700 км і швидкість до 700 км/год.

Це перша серійна партія українських ракет-дронів, яка вже надана військовим та запущена у масове виробництво.