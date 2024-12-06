Украина начала серийное производство ракет-дронов «Пекло». Что известно (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский передал Силам обороны Украины первую партию новейших ракет-дронов «Пекло», сообщает Офис президента 6 декабря. Новое вооружение имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.
Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в армию и запустили в серийное производство.
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Ключевые факты
- Украина начала серийное производство дрона-ракеты «Пекло». При участии Зеленского Силам обороны была передана первая партия, которая уже имеет подтвержденное боевое применение.
- «Очень важно, что наши защитники получают такое современное оружие украинского производства. Теперь задача – в дальнейшем наращивать его производство и применение», – отметил Глава государства.
- Дальность полета дрона-ракеты «Пекло» – 700 км, скорость – 700 км/ч.
- Согласно сообщению, уже есть пять успешных применений ракет-дронов «Пекло», пишет «Укринформ».
- В целях безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются.
- Отмечается, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, значительно дешевле.
- Участие в мероприятии, кроме главы государства, приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и советник Президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.
Контекст
Украина разработала четыре вида ракет, военные сейчас их испытывают, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Суспільному 16 ноября. «С этой точки зрения есть ракетная программа, в которой у нас есть четыре вида, но сейчас продолжаются испытания», – сказал Зеленский.
В этом году Украина выпустила первые 100 ракет благодаря слаженной работе государственных и частных инициатив по ракетостроению.
Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 19 ноября, презентовал План внутренней устойчивости, предусматривающий производство к 2025 году не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. В 2024-м Украина уже перевыполнила план по изготовлению 1 млн дронов, а новой амбициозной целью станет производство 3000 крылатых ракет.
Что стоит за этими планами, какие вызовы могут возникнуть и какие ракеты уже выпускает Украина, читайте в материале Forbes.
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