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«Русским веры нет». Как Зеленский интерпретирует договоренности о прекращении огня на море и энергетике

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

2 хв читання

Володимир Зеленський, президент України /Getty Images

Владимир Зеленский, президент Украины Фото Getty Images

Прекращение огня на море и обстрелов энергетики должно начаться с момента публикации США официальных заявлений с Украиной и Россией. Перемирие на море должно означать и запрет на атаки портов, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

Есть четыре письменных заявления о прекращении огня на море и энергетике: министра обороны Рустема Умерова, США и Украины, США и России, Кремля. Все они имеют отличительные детали.

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О чем договорились

  • Украина и США договорились, что может быть тишина на море и свобода судоходства, по словам Зеленского. «Если это тишина на море и свободное судоходство, то мы говорим и об инфраструктуре. Посмотрим, как это будет выполняться», – заявил президент.
  • Свободное судоходство не подробно расписано, это первые шаги, говорит Зеленский. «Американская сторона считает, что тишина на море и свободное судоходство говорит и о том, что нельзя наносить удары по инфраструктуре портов», – сказал он.
  • Второй пункт – не бить по всей энергетике. Украина передала США список необстреливаемых объектов, в том числе и другой гражданской инфраструктуры. «Американская сторона считает, что тишина в небе по поводу энергетики касается и другой гражданской инфраструктуры. Но уже хороший результат, если не будут наноситься удары по энергетике», – сказал он.
  • Будет много вопросов и деталей, признает Зеленский. «Но сегодня звучит так: каждая из сторон не применяет соответствующее оружие по энергетике обеих сторон», – сказал он.

Когда вступает в силу прекращение огня

  • У Зеленского есть вопрос, как будет имплементироваться прекращение огня на море и в энергетике. Он ожидает более детальных разъяснений по возвращении украинской делегации из Саудовской Аравии.
  • Умеров спросил американцев, когда прекращение огня может вступить в действие, добавил Зеленский. Американцы ответили, что с момента публикации заявлений США «может быть начало уже имплементированных решений», сказал президент.
  • «Веры русским нет, но мы будем конструктивными», – добавил Зеленский.

О мониторинге и ослаблении санкций для РФ

  • Для контроля и мониторинга прекращения огня договорились, что можно привлекать третьи страны. Это могут быть страны Европы, Турция для контроля за морем, страны Ближнего Востока – для мониторинга за энергетикой.
  • Пятый пункт отличается в заявлениях Украина – США и Россия – США, заметил Зеленский. Россияне подняли вопросы помощи США в экспорте российской аграрной продукции. Украина не знает деталей, потому что это обсуждалось на встрече американцев с россиянами. «Мы не пошли, чтобы это было в общем документе. Потому что это ослабление позиций и санкций», – добавил президент.

Если Россия нарушит прекращение огня

  • В стейтментах нет механизма, который произойдет при нарушении одной из сторон прекращения огня. «Американская сторона очень хотела, чтобы первые договоренности не сорвались, поэтому не хотели идти на многие детали», – говорит Зеленский.
  • По словам президента, если Россия нарушит прекращение огня, то Украина будет обращаться в США с фактами и доказательствами нарушения.

Контекст

США провели первые два раунда переговоров с украинской делегацией вечером 23 марта, а на следующий день начали переговоры с российской делегацией. 25 марта снова говорили с украинцами.

Украину представляла делегация с министром обороны Рустемом Умеровым, заместителем председателя ОП по военным вопросам Павлом Палисой, дипломатическим заместителем председателя ОП Игорем Жовквой, чиновниками низшего уровня и командой специалистов по военным и энергетическим вопросам.

На переговорах должны были определить два вопроса, объяснял накануне собеседник из правительства на условиях анонимности. Первое – объем перемирия, то есть определение, какие именно атаки запрещены. Второе – мониторинг, как будет проходить контроль за соблюдением перемирия.

Последний вопрос является ключевым и сложным, объяснял собеседник. Если не будет четкого мониторинга, это облегчит России возможность срывать перемирие и обвинять Украину, чтобы ослабить военное и дипломатическое положение Киева.

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