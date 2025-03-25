«Рускім віри немає». Як Зеленський інтерпретує домовленості про припинення вогню на морі та по енергетиці

Наразі є чотири письмові заяви щодо припинення вогню на морі та енергетиці: міністра оборони Рустема Умєрова, США й України, США й Росії, Кремля. Всі вони мають відмінні деталі.

Припинення вогню на морі та обстрілів енергетики має початись з моменту публікації США офіційних заяв з Україною та Росією. Перемир’я на морі має означати й заборону на атаки портів, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу.

Про що домовились

Україна і США домовились, «що може бути тиша на морі й свобода судноплавства», за словами Зеленського. «Якщо це тиша на морі й вільне судноплавство, то ми говоримо і про інфраструктуру. Подивимось, як це буде виконуватись», — заявив президент.

Вільне судноплавство не детально розписано, це перші кроки, каже Зеленський. «Американська сторона вважає, що тиша на морі й вільне судноплавство говорить і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів», – сказав він.

Другий пункт – не бити по всій енергетиці. Україна передала США список об’єктів, які не мають обстрілюватись, зокрема й іншої цивільної інфраструктури. «Американська сторона вважає, що тиша в небі щодо енергетики стосується й іншої цивільної інфраструктури. Але вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці», – сказав він.

Буде багато питань і деталей, визнає Зеленський. «Але сьогодні звучить так: кожна зі сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін», – сказав він.

Коли вступає у силу припинення вогню

У Зеленського є питання, як буде імплементуватись припинення вогню на морі й в енергетиці. Він чекає на детальніші роз’яснення після повернення української делегації із Саудівської Аравії.

Умєров запитав американців, коли припинення вогню може вступити в дію, додав Зеленський. Американці відповіли, що з моменту публікації заяв США «може бути початок вже імплементованих рішень», сказав президент.

«Віри рускім немає, але ми будемо конструктивними», – додав Зеленський.

Про моніторинг і послаблення санкцій для РФ

До контролю й моніторингу припинення вогню домовились, що можна залучати треті країни. Це можуть бути країни Європи, Туреччина для контролю за морем, країни Близького Сходу – для моніторингу за енергетикою.

П’ятий пункт відрізняється у заявах Україна-США і Росія-США, зауважив Зеленський. Росіяни підняли питання допомоги США щодо експорту російської аграрної продукції. Україна не знає деталей, бо це обговорювалось на зустрічі американців з росіянами. «Ми не пішли, щоб це було у загальному документі. Бо це послаблення позицій і санкцій», – додав президент.

Якщо Росія порушить припинення вогню

У стейтментах немає механізму, що станеться у разі порушення однією зі сторін припинення вогню. «Американська сторона дуже хотіла, щоб перші домовленості не зірвались, тому не хотіли іти у багато деталей», – каже Зеленський.

За словами президента, якщо Росія порушить припинення вогню, то Україна звертатиметься до США з фактами й доказами порушення.

Контекст

США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією. 25 березня знову говорили з українцями.

Україну представляла делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови ОП з військових питань Павлом Палісою, дипломатичним заступником голови ОП Ігорем Жовквою, чиновниками нижчого рівня та командою фахівців з військових та енергетичних питань.

На переговорах мали визначити два питання, пояснював напередодні співрозмовник з уряду на умовах анонімності. Перше – обсяг перемир’я, тобто визначення, які саме атаки заборонені. Друге – моніторинг, як відбуватиметься контроль за дотриманням перемир’я.

Останнє питання є ключовим і складним, пояснював співрозмовник. Якщо не буде чіткого моніторингу, то це полегшить Росії можливість зривати його і звинувачувати Україну, щоб послабити військове та дипломатичне становище Києва.