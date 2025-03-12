Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы в Грузии. Его обвиняют в растрате государственных средств

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили приговорен к девяти годам заключения в Грузии. Его обвиняют в растрате $3,2 млн государственных средств в 2009–2012 годах. Об этом пишет «Рустави-2» .

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По версии следствия, он потратил деньги спецслужбы госохраны на личные нужды: одежду, обучение сына, аренду авто и косметические процедуры. Саакашвили считает дело политическим.

Экс-руководителя службы охраны Теймураза Джанашию признали виновным в злоупотреблении полномочиями и оштрафовали на 300 000 лари (более $97 000).

Саакашвили уже отбывает шесть лет по другим приговорам – по делам о помиловании убийц банкира Гиргвлиани и избиении депутата Гелашвили. Новый срок будут отсчитывать с 1 октября 2021 года, и он выйдет на свободу не ранее 1 октября 2030 года.

Продолжаются расследования о разгоне митинга 2007 года и незаконном пересечении границы.

Контекст

Михеил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В 2013 году он отказался от грузинского гражданства и получил украинское. В 2021 году, вернувшись в Грузию, его задержали из-за предварительных заочных приговоров. В настоящее время он находится в тюрьме. В июле 2023 года Верховная Рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о его помиловании.