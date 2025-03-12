Саакашвілі засудили до дев'яти років в’язниці у Грузії. Його звинувачують у розтраті державних коштів

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до дев'яти років ув’язнення у Грузії. Його звинувачують у розтраті $3,2 млн державних коштів у 2009–2012 роках. Про це пише «Руставі-2» .

Деталі

За версією слідства, він витратив гроші спецслужби держохорони на особисті потреби: одяг, навчання сина, оренду авто та косметичні процедури. Саакашвілі вважає справу політичною.

Екскерівника служби охорони Теймураза Джанашію визнали винним у зловживанні повноваженнями та оштрафували на 300 000 ларі (понад $97 000).

Саакашвілі вже відбуває шість років за іншими вироками – у справах про помилування вбивць банкіра Гіргвліані та побиття депутата Гелашвілі. Новий термін відраховуватимуть із 1 жовтня 2021 року, тож він вийде на волю не раніше 1 жовтня 2030 року.

Тривають розслідування про розгін мітингу 2007 року та незаконного перетину кордону.

Контекст

Міхеіл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії з 2004 по 2013 рік. У 2013 році він відмовився від грузинського громадянства й отримав українське. У 2021 році, повернувшись до Грузії, його затримали через попередні заочні вироки. Нині він перебуває у в’язниці. У липні 2023 року Верховна Рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі з проханням про його помилування.