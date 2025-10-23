Постачання російської нафти до великих індійських нафтопереробних заводів, що стало благом для економік обох країн протягом останніх трьох років, впадуть майже до нуля після введення США санкцій проти нафтових гігантів «Роснефть» і «Лукойл». Про це пише Bloomberg із посиланням на керівників індійських нафтопереробних заводів.

Деталі

Останні обмеження роблять продовження поставок практично неможливим. Замовлення, які планувалося оформити наступного тижня, тепер будуть здебільшого з інших джерел.

Переговори щодо вантажів Urals уже приглушені після заяви Трампа про обіцянку прем’єра Індії Моді припинити закупівлі російської нафти.

Санкції вже спричинили хвилю занепокоєння в нафтовій галузі Китаю.

Аналітики зазначають, що Індії буде відносно легше скоротити закупівлі російської нафти. Вандана Харі, засновниця сингапурської аналітичної компанії Vanda Insights, зазначила: «З цією санкційною ініціативою індійські НПЗ можуть бути змушені відступити значно швидше. Для Індії, яка не купувала російську нафту ще три роки тому, це буде відносно легше, ніж для Китаю».

Вплив обмежень може бути частково нівельований через використання нелегальних фінансових схем. «Насправді все зводиться до того, чи бояться Китай та Індія подальшої ескалації вторинних санкцій», – зазначила Рейчел Зімба, аналітик Центру нової американської безпеки у Вашингтоні.

Контекст

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Ситуація змінилася в 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення країнами «Великої сімки» ліміту ціни в $60 за барель, метою якого було обмежити доходи Кремля від нафти, водночас забезпечуючи постачання по всьому світу. Індія уникає санкційної США сирої нафти з Ірану та Венесуели, але російські вантажі були дозволені та порівняно недорогі, тому закупівлі різко зросли.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього року Індія отримала трохи більше 36% свого імпорту з Росії.

22 жовтня США ввели санкції проти «Роснефти» та «Лукойла», двох найбільших російських нафтогазових компаній, і низки їхніх дочірніх компаній. Обмеження стосуються всіх структур, у яких ці російські нафтогіганти прямо чи опосередковано володіють понад 50% акцій.