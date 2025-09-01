Скидки на российскую нефть позволили индийским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) сэкономить $12,6 млрд в 2022–2025 годах, пишет Indian Express со ссылкой на данные таможни. Индия получила дисконт после того, как Россия потеряла европейских клиентов из-за санкций.

Подробности

Самые большие скидки российские поставщики предлагали в 2022 году, когда пытались перенаправить потоки после отказа европейских импортеров. С апреля 2022-го по апрель 2023-го средняя скидка для Индии составила 13,6% по сравнению с ценами на нефть из других стран.

В 2023 году она сократилась до 10,4%, а в 2024-м почти исчезла – всего 2,8%.

Впрочем, с апреля 2025 года после решения администрации Дональда Трампа ввести для Индии пошлины за энергетическое сотрудничество с Кремлем скидки снова начали расти. Во втором квартале они составили в среднем 6,2%, что принесло индийским НПЗ экономию в $835 млн с начала финансового года.

Ранее экономия составила $1,45 млрд в 2024-м, $5,41 млрд в 2023-м и $4,87 млрд в 2022-м. Для России это означает недополученные $12,6 млрд.

Контекст

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину Индия покупала всего 20 000 баррелей в сутки. В 2025 году импорт вырос в 100 раз и на пике достигал 2 млн баррелей в день.

Несмотря на временную приостановку закупок из-за американских пошлин, индийские госкомпании быстро вернулись к импорту, после того как российские трейдеры снизили цену на $3 за баррель.

В сентябре Индия планирует увеличить закупки российской нефти еще на 10–20%.