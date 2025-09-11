Швеция предоставила Украине 20-й пакет военной помощи на $836 млн. Об этом 11 сентября сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

В состав пакета вошли:

18 САУ Archer (в целом Украина будет иметь 44 единицы);

(в целом Украина будет иметь 44 единицы); 155-мм боеприпасы;

мобильные береговые радары, суда с гранатометами и морские БПЛА – на $190 млн;

вооружение, оборудование и радары для 32 боевых катеров (переданы ранее);

500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз (грузовики, тракторы) – на $12,7 млн;

радиолокационные датчики и системы управления для ЗРК Tridon Mk 2 (получены ранее);

(получены ранее); программируемые 40-мм зенитные боеприпасы.

Кроме того, $68 млн на вклад в международные коалиции поддержки Украины. Пакет также включает в себя «секретные системы и проекты». По словам Йонсона, россияне могут ожидать шведско-украинских сюрпризов в будущем.

Контекст

31 мая 2024 года в Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заключили соглашение о сотрудничестве по безопасности. Документ предусматривает военную, финансовую поддержку и совместное развитие оборонной промышленности.

Швеция обязалась предоставить Украине $6,5 млрд (75 млрд шведских крон) военной помощи в 2024–2026 годах, что составляет примерно $2,2 млрд ежегодно.

Помощь включает в себя авиацию, системы ПВО, бронетехнику, артиллерию, морскую безопасность, разминирование и беспилотные системы. Швеция также будет поддерживать модернизацию украинского оборонно-промышленного комплекса.