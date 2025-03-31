ПВО, артиллерия и связь. Швеция предоставит Украине военную помощь на $1,6 млрд

Швеция предоставит Украине $1,6 млрд военной помощи. Крупнейший пакет с начала войны включает в себя средства противовоздушной обороны, артиллерию, спутниковую связь и морское оборудование. Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Джонсон 31 марта.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Подробности
- Шведская администрация оборонного обеспечения (FMV) исследовала возможности рынка для производства оборонной техники со сроками снабжения 0–24 месяца, заявил министр. В рамках пакета Швеция закупит новое оборудование у оборонной промышленности на $912 млн.
- Значительная часть помощи направляется через многосторонние инициативы, коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины и закупке у украинских производителей для дальнейшей передачи. На эти фонды Швеция выделит $465 млн.
- Пакет также предусматривает передачу техники от Вооруженных сил Швеции и запчастей к предварительной помощи на $93 млн, в том числе пулеметы m/58, боеприпасы и около 100 единиц техники для обслуживания авиабаз.
- Для поддержки экспорта оборонной продукции в Украину вводится экспортная гарантия, на которую выделено $46 млн, что позволит привлечь больше компаний к поставке необходимого оборудования.
- FMV также получила задачу выявлять, тестировать и финансировать решения от малых технологических компаний для военных нужд Украины, «создав своеобразный формат Dragons Den для военной поддержки», заявил министр.
Контекст
31 мая 2024 года в Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заключили соглашение о сотрудничестве по безопасности. Документ предусматривает финансовую и военную поддержку и развитие оборонной промышленности.
Швеция обязалась предоставить Украине военную помощь на 75 млрд шведских крон (€6,5 млрд) в течение 2024–2026 годов, что составляет примерно €2,2 млрд ежегодно.
Помощь включает в себя авиацию, ПВО, бронетехнику, артиллерию, морскую безопасность, разминирование и дроны. Кроме того, Швеция поддержит модернизацию украинского оборонно-промышленного комплекса.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.