Правительства Швеции, Норвегии и Дании 5 августа объявили о совместном выделении средств на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия. Об этом говорится в официальном заявлении правительства Норвегии.

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Финансирование составляет 5 млрд норвежских крон (около $486 млн). Этот пакет направлен на быстрое обеспечение Украины вооружением и техникой, в частности ракетами для систем ПВО Patriot, а также боеприпасами и поддержкой ранее переданной техники.

Координацию инициативы осуществляет Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Из соображений безопасности детали помощи не раскрываются.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик подчеркнул, что инициатива призвана усилить оборонные возможности Украины и способствовать установлению мира на условиях Украины.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены производить оружие для Украины, которое будут финансировать европейские страны, а также разрешат передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

«Мы создаем лучшее в мире вооружение, ракеты и технику, и европейские партнеры это признают. Сегодня мы достигли договоренности, детали которой представит Марк. Суть в том, что мы поставляем оружие, а европейские страны за него платят», – объяснил Трамп, комментируя соглашение с европейскими членами НАТО.

Он добавил, что некоторые страны НАТО могут закупать американское оружие для своих нужд, передавая Украине вооружение из своих запасов. В частности, Трамп отметил Германию как одного из участников этого процесса.

Кроме того, президент США подчеркнул, что страны, имеющие системы Patriot, могут передать их Украине, получив новые комплексы от США. По его словам, одна из стран, владеющая 17 системами Patriot, готова отправить большую их часть в Украину.

«Есть страна с 17 комплексами Patriot, и значительное их количество вскоре отправится на поле боя», – добавил Трамп.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен перед встречей с представителями ЕС в Брюсселе заявил, что Дания «полностью готова» поддержать Украину, но нуждается в дополнительных деталях. «Это предложение соответствует нашей «датской модели», когда мы закупаем оружие у украинского оборонного сектора. Это альтернативный подход, и мы готовы приобщиться», – отметил он. Поскольку у Дании нет систем Patriot, ее вклад будет финансовым – через прямые переводы Украине или выплаты США.