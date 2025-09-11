Швеція надала Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 млн. Про це 11 вересня повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.
До складу пакета увійшли:
- 18 САУ Archer (загалом Україна матиме 44 одиниці);
- 155-мм боєприпаси;
- мобільні берегові радари, судна з гранатометами та морські БПЛА – на $190 млн;
- озброєння, обладнання та радари для 32 бойових катерів (передані раніше);
- 500 мотоциклів і допоміжна техніка для авіабаз (вантажівки, трактори) – на $12,7 млн;
- радіолокаційні датчики та системи керування для ЗРК Tridon Mk 2 (отримані раніше);
- програмовані 40-мм зенітні боєприпаси.
Окрім того, $68 млн на внесок у міжнародні коаліції підтримки України.Пакет також включає «секретні системи та проєкти». За словами Йонсона, росіяни можуть чекати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому.
Контекст
31 травня 2024 року в Стокгольмі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду про безпекову співпрацю. Документ передбачає військову, фінансову підтримку України та спільний розвиток оборонної промисловості.
Швеція зобов’язалася надати Україні $6,5 млрд (75 млрд шведських крон) військової допомоги у 2024–2026 роках, що становить приблизно $2,2 млрд щорічно.
Допомога включає авіацію, системи ППО, бронетехніку, артилерію, морську безпеку, розмінування та безпілотні системи. Швеція також підтримуватиме модернізацію українського оборонно-промислового комплексу.
