Швеція надала Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 млн. Про це 11 вересня повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

До складу пакета увійшли:

18 САУ Archer (загалом Україна матиме 44 одиниці);

(загалом Україна матиме 44 одиниці); 155-мм боєприпаси;

мобільні берегові радари, судна з гранатометами та морські БПЛА – на $190 млн;

озброєння, обладнання та радари для 32 бойових катерів (передані раніше);

500 мотоциклів і допоміжна техніка для авіабаз (вантажівки, трактори) – на $12,7 млн;

радіолокаційні датчики та системи керування для ЗРК Tridon Mk 2 (отримані раніше);

(отримані раніше); програмовані 40-мм зенітні боєприпаси.

Окрім того, $68 млн на внесок у міжнародні коаліції підтримки України.Пакет також включає «секретні системи та проєкти». За словами Йонсона, росіяни можуть чекати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому.

Контекст

31 травня 2024 року в Стокгольмі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду про безпекову співпрацю. Документ передбачає військову, фінансову підтримку України та спільний розвиток оборонної промисловості.

Швеція зобов’язалася надати Україні $6,5 млрд (75 млрд шведських крон) військової допомоги у 2024–2026 роках, що становить приблизно $2,2 млрд щорічно.

Допомога включає авіацію, системи ППО, бронетехніку, артилерію, морську безпеку, розмінування та безпілотні системи. Швеція також підтримуватиме модернізацію українського оборонно-промислового комплексу.