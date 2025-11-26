Саудовская Аравия готовится существенно расширить доступ к алкоголю для иностранцев и планирует открыть два новых специализированных магазина в Джидде и Дахране, пишет Financial Times со ссылкой на информированных собеседников.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Новые точки продаж станут следующим шагом после открытия в 2023 году первого магазина алкоголя в дипломатическом квартале Эр-Рияда. Доступ к нему имели только немусульманские сотрудники посольств, но впоследствии в список допущенных добавили отдельных владельцев premium residency – статуса, который получают высококвалифицированные иностранцы с доходом от $20 000 в месяц.
- В прошлом году такие разрешения получили более 8000 человек, хотя неизвестно, сколько из них немусульмане.
- Новые магазины планируют открыть в следующем году, хотя четких сроков нет. Один из них разместят в жилом кампусе Saudi Aramco в Дахране, где проживает много иностранцев, занятых в нефтегазовой сфере. Локацию для магазина в Джидде пока не определили.
- Несмотря на это власти продолжают уверять, что полная легализация алкоголя не рассматривается. Правительство официально не комментирует планы, а ранее официальные лица отмечали, что туристов привлекает прежде всего природа и культура страны, где алкоголь никогда не был частью традиций.
Контекст
Саудовская Аравия в последние годы проводит масштабную социальную либерализацию: позволила женщинам водить автомобиль, ослабила правила гендерной сегрегации, легализовала концерты и другие формы развлечений.
В то же время королевство движется к экономической диверсификации, пытаясь снизить зависимость от нефтедолларов и укрепить туристическую индустрию. Новые магазины алкоголя для иностранцев могут стать элементом этого курса, хотя официальный Эр-Рияд и далее отрицает планы более широкой легализации.
Саудовская Аравия, где десятилетиями действовал полный сухой закон, активно инвестирует в мегапроекты вроде развлекательного района близ Эр-Рияда и роскошных курортов на Красном море.
Королевство планирует привлечь 150 млн туристических визитов к 2030 году и готовится к проведению Expo 2030 и чемпионата мира по футболу 2034 года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.