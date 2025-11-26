Саудовская Аравия готовится существенно расширить доступ к алкоголю для иностранцев и планирует открыть два новых специализированных магазина в Джидде и Дахране, пишет Financial Times со ссылкой на информированных собеседников.

Подробности

Новые точки продаж станут следующим шагом после открытия в 2023 году первого магазина алкоголя в дипломатическом квартале Эр-Рияда. Доступ к нему имели только немусульманские сотрудники посольств, но впоследствии в список допущенных добавили отдельных владельцев premium residency – статуса, который получают высококвалифицированные иностранцы с доходом от $20 000 в месяц.

В прошлом году такие разрешения получили более 8000 человек, хотя неизвестно, сколько из них немусульмане.

Новые магазины планируют открыть в следующем году, хотя четких сроков нет. Один из них разместят в жилом кампусе Saudi Aramco в Дахране, где проживает много иностранцев, занятых в нефтегазовой сфере. Локацию для магазина в Джидде пока не определили.

Несмотря на это власти продолжают уверять, что полная легализация алкоголя не рассматривается. Правительство официально не комментирует планы, а ранее официальные лица отмечали, что туристов привлекает прежде всего природа и культура страны, где алкоголь никогда не был частью традиций.

Контекст

Саудовская Аравия в последние годы проводит масштабную социальную либерализацию: позволила женщинам водить автомобиль, ослабила правила гендерной сегрегации, легализовала концерты и другие формы развлечений.

В то же время королевство движется к экономической диверсификации, пытаясь снизить зависимость от нефтедолларов и укрепить туристическую индустрию. Новые магазины алкоголя для иностранцев могут стать элементом этого курса, хотя официальный Эр-Рияд и далее отрицает планы более широкой легализации.

Саудовская Аравия, где десятилетиями действовал полный сухой закон, активно инвестирует в мегапроекты вроде развлекательного района близ Эр-Рияда и роскошных курортов на Красном море.

Королевство планирует привлечь 150 млн туристических визитов к 2030 году и готовится к проведению Expo 2030 и чемпионата мира по футболу 2034 года.