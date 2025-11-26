Саудівська Аравія готується суттєво розширити доступ до алкоголю для іноземців і планує відкрити два нових спеціалізованих магазини у Джидді та Дахрані, пише Financial Times із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Деталі

Нові точки продажу стануть наступним кроком після відкриття у 2023 році першого магазину алкоголю в дипломатичному кварталі Ер-Ріяда. Доступ до нього мали лише немусульманські співробітники посольств, але згодом до списку допущених додали окремих власників premium residency – статусу, який отримують висококваліфіковані іноземці з доходом від $20 000 на місяць.

Торік такі дозволи отримали понад 8000 людей, хоча невідомо, скільки з них є немусульманами.

Нові магазини планують відкрити наступного року, хоча чітких термінів немає. Один із них розмістять у житловому кампусі Saudi Aramco в Дахрані, де проживає багато іноземців, зайнятих в нафтогазовій сфері. Локацію для магазину в Джидді поки не визначили.

Попри це, влада й далі запевняє, що повна легалізація алкоголю не розглядається. Уряд офіційно не коментує плани, а раніше офіційні особи зазначали, що туристів приваблює передусім природа та культура країни, де алкоголь «ніколи не був частиною традицій».

Контекст

Саудівська Аравія останніми роками проводить масштабну соціальну лібералізацію: дозволила жінкам водити авто, послабила правила гендерної сегрегації, легалізувала концерти та інші форми розваг.

Водночас королівство рухається до економічної диверсифікації, намагаючись зменшити залежність від нафтодоларів і зміцнити туристичну індустрію. Нові магазини алкоголю для іноземців можуть стати елементом цього курсу, хоча офіційний Ер-Ріяд і далі заперечує плани ширшої легалізації.

Саудівська Аравія, де десятиліттями діяв повний сухий закон, активно інвестує в мегапроєкти на кшталт розважального району поблизу Ер-Ріяда та розкішних курортів на Червоному морі.

Королівство планує залучити 150 млн туристичних візитів до 2030 року та готується до проведення Expo 2030 і чемпіонату світу з футболу 2034 року.