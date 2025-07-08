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СБУ объявила в розыск совладельца производителя чаев «Мономах». В чем его подозревают

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

СБУ 16 июня объявила в розыск совладельца производителя чаев «Мономах» Тараса Барабаша. Компания с сентября 2018 года может быть причастна к продаже своих товаров в Россию и Белорусь. Первым на это обратило внимание NV, сославшись на информацию МВД и постановление Соломенского районного суда Киева.

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Ключевые факты

  • С 16 июня Тарас Барабаш – в розыске. В карточке на сайте МВД отмечается, что мера пресечения к нему не применялась.
  • «Компания «Мономах» с сентября 2018 года осуществляла внешнеэкономическую деятельность с субъектами хозяйствования – нерезидентами, в том числе с предприятиями РФ и Беларуси», – говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 27 июня 2025 года.
  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину один из совладельцев «Мономаха» по предварительному сговору с другими сотрудниками компании, несмотря на запрет, решил организовать поставки и продажу продукции в России, указывается в постановлении. Это делалось, по данным суда, путем скрытого транзита товаров через Польшу в Беларусь и далее на территорию России.
  • Кофе и чай, производимые украинским предприятием АО «Мономах», экспортируются в польскую компанию Lovare Sp. z o. o., после чего указанная продукция поступает в «ООО Натур Текнолоджис», а в дальнейшем в компании, зарегистрированные на территории государства-агрессора.
  • «Продукция «Мономаха» на территории РФ реализуется через российский маркетплейс Wildberries, – говорится в материалах дела. – При этом средства, полученные от продажи товаров на территории РФ и РБ, поступают в бюджеты этих стран в виде уплаты налогов от реализованной продукции и используются для финансирования войны против Украины».
  • Правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111-2 УК Украины (Пособие государству-агрессору).
  • «Мономах» отрицает сотрудничество с РФ. «Мы не сотрудничаем с Российской Федерацией, не помогаем России и не ведем бизнес на территории враждебного государства», — говорится в сообщении компании.
  • «Информационная атака с необоснованными обвинениями» компания считает спланированным давлением на бизнес. «Будем защищать деловую репутацию и правовые интересы в порядке и способом, установленными действующим законодательством», – отмечают в пресс-службе компании.

Контекст

Компания «Мономах» производит кофе и чай под торговыми марками Monomax, Lovare, Stefano, Ferarra, «Три Слона», «Чайные шедевры», «Кофейные шедевры», Coffe & Tea. Совладельцами компании являются братья Богдан Барабаш (60%) и Тарас Барабаш (39,9%), говорится в данных YouControl.

Выручка ЧАО «Мономах» в 2024 году выросла на 26,2%, до 2,2 млрд грн. Прибыль выросла на 71,7%, до 303,1 млн грн. Компания имеет собственное производство и распределительный центр в Большой Дымерке под Киевом.

В сентябре 2022 года совладелец компании Богдан Барабаш открыл в Броварах частную школу Monomax для учащихся 1–8 классов.

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