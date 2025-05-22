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«Смело повысим цены». В мире почти год – дефицит японского чая матча. Как отреагируют продавцы элитного напитка в Украине?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

матча /Getty Images

К 2028 году мировой рынок матчи прогнозируемо вырастет до $4,7 млрд. Фото Getty Images

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Украинцы покупают оригинальный чай матча более чем на $1 млн в месяц. Несмотря на глобальный дефицит, украинские чайные бренды продолжают делать на него ставку. Как они адаптируются и насколько могут вырасти цены на матчу в Украине?

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