«Смело повысим цены». В мире почти год – дефицит японского чая матча. Как отреагируют продавцы элитного напитка в Украине?

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Украинцы покупают оригинальный чай матча более чем на $1 млн в месяц. Несмотря на глобальный дефицит, украинские чайные бренды продолжают делать на него ставку. Как они адаптируются и насколько могут вырасти цены на матчу в Украине?
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