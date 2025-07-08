СБУ 16 червня оголосила у розшук співвласника виробника чаїв «Мономах» Тараса Барабаша. Компанія з вересня 2018 року може бути причетна до продажу своїх товарів до Росії та Білорусі. Першим на це звернуло увагу NV, пославшись на інформацію МВС та ухвалу Солом'янського районного суду Києва.
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Ключові факти
- З 16 червня Тарас Барабаш – у розшуку. У картці на сайті МВС зазначається, що запобіжний захід до нього не застосовувався. Місце зникнення на сайті не вказано.
- «Компанія «Мономах» із вересня 2018 року «здійснювала зовнішньоекономічну діяльність із субʼєктами господарювання – нерезидентами, в тому числі з підприємствами РФ та Білорусі», – йдеться в ухвалі Солом`янського районного суду Києва від 27 червня 2025 року.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну один зі співвласників «Мономаху» за попередньою змовою з іншими співробітниками компанії, попри заборону, вирішив організувати поставки та продаж продукції у Росії, зазначається в увалі. Це робилося, за даними суду, шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до Білорусі та в подальшому на територію Росії.
- Кава та чай, вироблені українським підприємством АТ «Мономах», експортуються до польської компанії Lovare Sp. z o. o., після чого вказана продукція надходить на «ООО Натур Текнолоджис», а в подальшому до компаній, зареєстрованих на території держави-агресора.
- «Продукція «Мономаху» на території РФ реалізується через російський маркетплейс Wildberries, – йдеться в матеріалах справи. – При цьому, кошти отримані від продажі товарів на території РФ та РБ надходять до бюджетів цих країн у вигляді сплати податків від реалізованої продукції та використовується для фінансування війни проти України».
- Правоохоронці провели обшуки в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111−2 КК України (Пособництво державі-агресору).
- «Мономах» заперечує співпрацю з РФ. «Ми не співпрацюємо з Російською Федерацією, не допомагаємо Росії та не ведемо бізнес на території ворожої держави», – йдеться в повідомленні компанії.
- «Інформаційну атаку з необґрунтованими звинуваченнями» компанія вважає спланованим тиском на бізнес. «Будемо захищати ділову репутацію й правові інтереси в порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством», – зазначають у пресслужбі компанії.
Контекст
Компанія «Мономах» виробляє каву та чай під торговими марками Monomax, Lovare, Stefano, Ferarra, «Три Слони», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», Coffe & Tea. Співвласниками компанії є брати Богдан Барабаш (60%) та Тарас Барабаш (39,9%), йдеться у даних YouControl.
Виторг ПрАТ «Мономах» у 2024 році зріс на 26,2%, до 2,2 млрд грн. Прибуток зріс на 71,7%, до 303,1 млн грн. Компанія має власне виробництво та розподільчий центр у Великій Димерці під Києвом.
У вересні 2022 року співвласник компанії Богдан Барабаш відкрив у Броварах приватну школу Monomax для учнів 1–8 класів.
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