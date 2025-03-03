«Чай убыточный из-за крупных инвестиций». Владелец «Биосферы» Андрей Здесенко – о международной экспансии, внедрении ИИ и собственном ритейле

Андрей Здесенко, 55, развивает в Украине корпорацию «Биосфера», производящую товары для дома и личной гигиены. Компания имеет фабрики в Эстонии, Румынии и бренд Alufix в Австрии. Во что он вкладывает и чего ожидает от бизнеса, Здесенко рассказал в эфире YouTube-проекту «Business Breakfast с Владимиром Федориным»

«Был эффект разбежавшихся кур», – так описывает первые дни полномасштабного вторжения владелец и президент «Биосферы» Андрей Здесенко. Компания собирала 3000 сотрудников «по крохам» в разных регионах страны, добавляет он.

Из-за войны Здесенко стал более требовательным и жестким в ведении бизнеса. «Не надо обращать внимание на слова Трампа по поводу Украины – нам свое делать», – говорит он.