Народній депутатці України повідомлено про підозру за статтею «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомили НАБУ та СБУ . Правоохоронці не називають імʼя підозрюваної. Фото, яке публікує НАБУ, свідчить, що йдеться про Анну Скороход, яка раніше сьогодні заявила про обшуки .

Деталі

За версією слідства, депутатка разом зі спільниками пропонувала підприємцю $250 000 за сприяння у накладенні санкцій РНБО на компанію конкурента.

Правоохоронці встановили, що підозрювані після передачі половини суми – $125 000 – підприємця запевнили, що гроші передадуть посадовцям РНБО. Спільники попросили його скласти розписку, ніби він позичив ці кошти. Насправді ані членам РНБО, ані іншим посадовцям гроші не передали, бо не знайшли охочих долучитися до схеми, заявляють слідчі.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Попередній слайд Наступний слайд

Правоохоронці стверджують, що підозрювана координувала діяльність групи та виступала «гарантом» угоди.

Підозру повідомлено народній депутатці, її помічнику та спільнику. Вона передбачає відповідальність за підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі.

Контекст

5 грудня вранці СБУ, НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала народна депутатка. Пізніше сама Сокроход повідомила про обшуки у власній квартирі та заявила, що це є «прямим тиском на опозицію» та спробою перешкодити її політичній діяльності.