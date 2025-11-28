Более 300 детективов НАБУ во время войны фокусируются на коррупции в энергетике, оборонке, правоохранительной системе и на таможне, говорил в мае руководитель бюро Семен Кривонос. Самая громкая операция военного времени – «Мидас», которая уже стоила должностей двум министрам и главе Офиса президента (ОП). Forbes Ukraine выбрал еще три дела против топ-чиновников военного времени. Какой у них статус?