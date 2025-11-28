Прослухати матеріал
Более 300 детективов НАБУ во время войны фокусируются на коррупции в энергетике, оборонке, правоохранительной системе и на таможне, говорил в мае руководитель бюро Семен Кривонос. Самая громкая операция военного времени – «Мидас», которая уже стоила должностей двум министрам и главе Офиса президента (ОП). Forbes Ukraine выбрал еще три дела против топ-чиновников военного времени. Какой у них статус?
Утром 28 ноября сотрудники НАБУ пришли с обысками к главе ОП Андрею Ермаку. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении объявил о его отставке.
НАБУ готовит подозрение Ермаку, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, подозрение может быть связано с заинтересованностью Ермаком одним из домов кооператива «Династия», строительство которого якобы могло осуществляться за средства, выведенные из «Энергоатома». Эта связь может быть зафиксирована на записях, сделанных в кабинете бэк-офиса фигуранта дела «Мидас» Тимура Миндича, пишет издание.
