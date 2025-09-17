Управління кібербезпеки Китаю (Cyberspace Administration of China, CAC) заборонило провідним технологічним компаніям країни закуповувати чипи Nvidia Corp., призначені для технологій штучного інтелекту. Про це пише Financial Times із посиланням на три поінформовані джерела.

Деталі

За даними джерел, цього тижня регулятор наказав таким компаніям, як ByteDance і Alibaba, припинити тестування та скасувати замовлення на чипи RTX Pro 6000D, розроблені Nvidia спеціально для китайського ринку.

Джерела зазначають, що низка компаній планувала закупити десятки тисяч таких чипів і вже розпочала їх тестування разом із постачальниками Nvidia. Однак тепер компанії повідомили постачальників про зупинення робіт у цьому напрямку.

Як повідомляє FT, рішення відмовитися від чипів Nvidia було ухвалено після того, як китайські регулятори дійшли висновку, що чипи місцевого виробництва досягли порівнянного рівня продуктивності.

«Меседж абсолютно чіткий, – зазначив анонімно топменеджер однієї з ІТ-компаній. – Якщо раніше були сподівання на відновлення поставок від Nvidia за умови покращення геополітичної ситуації, то тепер усі зусилля спрямовані на розвиток власних технологій».

Контекст

Nvidia стала ключовим гравцем у геоекономічному протистоянні між США та Китаєм через свою провідну роль у розвитку штучного інтелекту. США заборонили компанії постачати до Китаю свої найпотужніші чипи, такі як H100, через міркування національної безпеки. Щоб зберегти доступ до китайського ринку, Nvidia неодноразово модифікувала дизайн своїх чипів відповідно до американських обмежень. Нещодавно США дозволили Nvidia та AMD продавати спрощені версії ШІ-чипів китайським клієнтам, але Пекін закликав державні організації відмовитися від використання прискорювача Nvidia H20.

15 вересня китайський антимонопольний регулятор оголосив, що Nvidia Corp. порушила законодавство під час придбання ізраїльської компанії Mellanox Technologies у 2020 році.