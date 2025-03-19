Среднедневная выручка бизнеса выросла в феврале на 10%. Налоговая показала, какие секторы заработали больше всего

В феврале повысилась экономическая активность бизнеса: среднедневная выручка растет, покупательская активность украинцев возвращается, а отдельные сектора – например топливный рынок – демонстрируют уверенное восстановление. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Ключевые факты

Среднедневная выручка бизнеса выросла на 10% – с 12,7 млрд грн в январе до 14 млрд грн в феврале. Всего за два месяца украинцы оставили в кассах более 1,5 млрд чеков.

Топливный рынок стал одним из лидеров роста. В феврале было продано 19,69 млн л горючего – на 9,3% больше, чем в январе (18,01 млн л). Общая сумма продаж за два месяца достигла 56,9 млрд грн.

Продажи спиртного выросли на 1,9% – с 386,1 млн грн в январе до 393,5 млн грн в феврале. Табачные изделия прибавили 2,7%, поднявшись с 334,8 млн грн до 343,7 млн ​​грн. В общей сложности эти сегменты уже принесли более 20 млрд грн выручки.

Рынок бытовой электроники продемонстрировал существенные финансовые результаты: за два месяца выручка достигла 31,12 млрд грн (16,2 млрд в январе, 14,92 млрд в феврале).

Доходы игорного бизнеса превысили 8,4 млрд грн за два месяца, хотя февраль (4,09 млрд грн) немного уступил январю (4,39 млрд грн).

Контекст

По данным опроса НБУ, в феврале бизнес улучшил оценки собственной экономической деятельности, хотя и оставил их сдержанными и ниже нейтрального уровня. Индекс ожиданий деловой активности составил 46,9 по сравнению с 41,0 в январе и 47,5 в феврале 2024 года.

На оценки предприятий всех секторов положительно повлияли оживление внутреннего спроса, увеличение производства и увеличение предложения товаров. Сдерживающими факторами оставались дальнейшие обстрелы критической инфраструктуры, увеличение затрат бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период, дефицит рабочей силы, инфляционные процессы.