Бізнес у лютому поліпшив оцінки своєї діяльності завдяки пожвавленню попиту і нарощенню виробництва – НБУ

У лютому бізнес поліпшив оцінки щодо власної економічної діяльності, хоча й залишив їх стриманими і нижче нейтрального рівня, повідомляє НБУ 3 березня. У лютому індекс очікувань ділової активності становив 46,9 порівняно з 41,0 у січні та 47,5 у лютому 2024 року.
Значення індексу коливається від 0 до 100. Очікування бізнесу є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень (50).
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Ключові факти
- На оцінки підприємств усіх секторів позитивно вплинули пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів. Стримуючими чинниками залишалися подальші обстріли критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили, інфляційні процеси.
- Підприємства промисловості найбільш оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки пожвавленню споживчого попиту та нарощенню виробництва: секторальний індекс у лютому перетнув нейтральний рівень і становив 50,2 (у січні – 42,0, у лютому 2024 року – 48,3).
- Підприємства торгівлі суттєво поліпшили оцінки щодо своєї ділової активності завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у лютому становив 49,2 (у січні – 40,0, у лютому 2024 року – 50,1).
- Підприємства будівництва зберегли стримані оцінки щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт, суттєве похолодання та дефіцит робочої сили: секторальний індекс у лютому становив 44,7 порівняно з 37,2 у січні та 43,7 у лютому 2024 року.
- Підприємства сфери послуг дещо поліпшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період: секторальний індекс становив 42.2 у лютому (у січні – 41,1, у лютому 2024 року – 45,3).
- Підприємства всіх секторів очікували на помірніше підвищення цін чи тарифів на власну продукцію або послуги на тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін.
- Респонденти більшості опитаних секторів очікували на сповільнення темпів скорочення персоналу, лише представники сфери послуг були налаштовані на їх незначне прискорення.
Контекст
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 лютого 2025 року. В опитуванні взяли участь 521 підприємство. Серед опитаних підприємств 42,8% – компанії промисловості, 27,4% – сфери послуг, 24,8% – торгівлі, 5% – будівництва; 29% респондентів – великі підприємства, 26,3% – середні, 44,7% – малі.
32,8% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,2% – лише експортні операції, 17,7% – лише імпортні операції, 40,3% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.
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