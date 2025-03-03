Бізнес у лютому поліпшив оцінки своєї діяльності завдяки пожвавленню попиту і нарощенню виробництва – НБУ

У лютому бізнес поліпшив оцінки щодо власної економічної діяльності, хоча й залишив їх стриманими і нижче нейтрального рівня, повідомляє НБУ 3 березня. У лютому індекс очікувань ділової активності становив 46,9 порівняно з 41,0 у січні та 47,5 у лютому 2024 року.

Значення індексу коливається від 0 до 100. Очікування бізнесу є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень (50).