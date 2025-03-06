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Сначала – благодарность от Гетманцева, потом – штраф. Налоговая аннулировала лицензии на торговлю алкоголем у дистрибьютора, входящего в Global Spirits. Что происходит

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Виробництво алкоголю /Getty Images

ГНС аннулировала лицензии на оптовую торговлю у «Украинская торговая дистрибуционная компания», входящей в Global Spirits ООО Фото Getty Images

Государственная налоговая служба (ГНС) аннулировала две лицензии на оптовую торговлю у ООО «Украинская торговая дистрибуционная компания» (УТДК). Она входит в один из крупнейших алкогольных холдингов Украины Global Spirits. В компании называют это решение незаконным. Чем это угрожает бизнесу

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«Благодарен «Хортице» за значительное повышение налоговой интенсивности и прозрачное ведение бизнеса», – написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 27 февраля.

5 марта после проверки одного из 20 оптовых складов компании налоговая отозвала лицензии на оптовую торговлю, отмечает в письменном ответе Forbes Ukraine пресс-служба УТДК. Среди них – лицензия на продажу сидра и лицензия на оптовую продажу алкоголя. Отзыв состоялся «без законных оснований», настаивают в УТДК.

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