Сначала – благодарность от Гетманцева, потом – штраф. Налоговая аннулировала лицензии на торговлю алкоголем у дистрибьютора, входящего в Global Spirits. Что происходит

Государственная налоговая служба (ГНС) аннулировала две лицензии на оптовую торговлю у ООО «Украинская торговая дистрибуционная компания» (УТДК). Она входит в один из крупнейших алкогольных холдингов Украины Global Spirits. В компании называют это решение незаконным. Чем это угрожает бизнесу

«Благодарен «Хортице» за значительное повышение налоговой интенсивности и прозрачное ведение бизнеса», – написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 27 февраля.

5 марта после проверки одного из 20 оптовых складов компании налоговая отозвала лицензии на оптовую торговлю, отмечает в письменном ответе Forbes Ukraine пресс-служба УТДК. Среди них – лицензия на продажу сидра и лицензия на оптовую продажу алкоголя. Отзыв состоялся «без законных оснований», настаивают в УТДК.