Середньоденний виторг бізнесу зріс у лютому на 10%. Податкова показала, які сектори заробили найбільше

У лютому пожвавилася економічна активність бізнесу: середньоденні виторги зростають, купівельна активність українців повертається, а окремі сектори – як-от паливний ринок – показують впевнене відновлення. Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби.

Ключові факти

Середньоденний виторг бізнесу зріс на 10% – з 12,7 млрд грн у січні до 14 млрд грн у лютому. Загалом за два місяці українці залишили в касах понад 1,5 млрд чеків.

Паливний ринок став одним із лідерів зростання. У лютому було продано 19,69 млн л пального – на 9,3% більше, ніж у січні (18,01 млн л). Загальна сума продажів за два місяці досягла 56,9 млрд грн.

Продажі спиртного зросли на 1,9% – з 386,1 млн грн у січні до 393,5 млн грн у лютому. Тютюнові вироби додали 2,7%, піднявшись із 334,8 млн грн до 343,7 млн грн. Загалом ці сегменти вже принесли понад 20 млрд грн виторгу.

Ринок побутової електроніки продемонстрував значні фінансові результати: за два місяці виторг сягнув 31,12 млрд грн (16,2 млрд у січні, 14,92 млрд у лютому).

Доходи грального бізнесу перевищили 8,4 млрд грн за два місяці, хоча лютий (4,09 млрд грн) трохи поступився січню (4,39 млрд грн).

Контекст

За даними опитування НБУ, у лютому бізнес поліпшив оцінки власної економічної діяльності, хоча й залишив їх стриманими і нижчими від нейтрального рівня. Індекс очікувань ділової активності становив 46,9 порівняно з 41,0 у січні та 47,5 у лютому 2024 року.

На оцінки підприємств усіх секторів позитивно вплинули пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів. Стримувальними чинниками залишалися подальші обстріли критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили, інфляційні процеси.