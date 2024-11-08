Сергей Тигипко рассказал о покупке семенного завода и элеватора

Группа компаний «ТАС» развивает новые направления бизнеса: приобрела семенной завод и элеватор, строит заводы по переработке яблок в концентрат и вагоностроительный завод. Об этом рассказал основатель группы Сергей Тигипко на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) 7 ноября.

Подробности

Группа «ТАС» покупает семенной завод и элеватор на 40 000 т хранения, строит завод в Ковеле по вагоностроению для европейских путей и завод по переработке яблок в яблочный концентрат, сказал Тигипко.

Контекст

Сергей Тигипко более 30 лет в крупном бизнесе. Он создал одну из крупнейших финансово-промышленных групп Украины с активами в банковской сфере, машиностроении, агро, логистике и недвижимости.

Последние 10 лет Тигипко – один из самых активных инвесторов в украинские активы: группа «ТАС» приобрела более полутора десятков заводов и компаний. В ее портфеле агрохолдинг с 80 000 га земли, 11 заводов в различных отраслях, железнодорожный перевозчик, топовые страховые компании, банки и самый дорогой актив – monobank.

В военное время группа «ТАС», которой владеет Тигипко, продолжает расти. В конце мая Тигипко сообщил, что группа «ТАС» запустила три компании на европейских рынках: Польше, Германии и Великобритании. Кроме того, в Австрии группа создала СП по производству модульных вагонов, в Украине – приобрела Idea Bank.