Сергій Тігіпко розповів про купівлю насіннєвого заводу та елеватора

Група компаній «ТАС» розвиває нові напрямки бізнесу: придбала насіннєвий завод та елеватор та будує заводи з перероблення яблук на концентрат і вагонобудівний завод. Про це розповів засновник групи Сергій Тігіпко на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 7 листопада.

Деталі

Група «ТАС» купує насіннєвий завод і елеватор на 40 000 зберігання, будує завод у Ковелі з вагонобудування для європейського шляху та завод із перероблення яблук в яблучний концентрат, сказав Тігіпко.

Контекст

Сергій Тігіпко понад 30 років у великому бізнесі. Він створив одну з найбільших фінансово-промислових груп в Україні з активами у банківській сфері, машинобудуванні, агро, логістиці та нерухомості.

Останні 10 років Тігіпко – один із найактивніших інвесторів в українські активи: група ТАС придбала понад півтора десятка заводів і компаній. У її портфелі агрохолдинг із 80 000 га землі, 11 заводів у різних галузях, залізничний перевізник, топові страхові компанії, банки та найдорожчий актив – monobank.

У воєнний час група TAS, якою володіє Тігіпко, продовжує зростати. Наприкінці травня Тігіпко повідомив, що група «ТАС» запустила три компанії на європейських ринках: Польщі, Німеччини та Великої Британії. Крім того, в Австрії група створила СП з виробництва модульних вагонів, в Україні – придбала Idea Bank.