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Группа ТАС Сергея Тигипко покупает Идея Банк за более чем $30 млн

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

2 хв читання

Польская финансовая группа Getin Holding договорилась о продаже украинского Идея Банка (Львов) группе ТАС Сергея Тигипко. Цена сделки составит $34 млн и может возрасти при условии уменьшения налогов для банковской отрасли. Формально покупателем 100% акций является компания Alkemi Limited (Кипр), входящая в группу ТАС. Об этом говорится в релизе группы ТАС.

Ключевые факты

  • Условие завершения соглашения – одобрение Антимонопольного комитета и Национального банка. Соглашение регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи. Если сделка состоится окончательно, это станет первым случаем M&A на банковском рынке с самого начала полномасштабного вторжения.
  • Базовая цена продаж составляет $34 млн, но вырастет до $36 млн, если налогообложение банковской отрасли вернется с уровня 50% до 25%. Кроме этого, если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительно $800 000 за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025-го.
  • Продать Идея Банк польский Getin Holding вынужден по требованию Нацбанка, ведь владелец компании Лешек Чарнецки подвергся уголовному расследованию в Польше и, соответственно, приобрел статус лица с небезупречной репутацией. НБУ предоставил акционеру время до 29 октября на продажу банка.
  • В июне Forbes писал о заинтересованности в покупке Идея Банка со стороны группы ТАС, банка ПУМБ Рината Ахметома и «Новой почты». Тогда несколько собеседников из банковской отрасли оценивали потенциальное соглашение в $20-30 млн. В частности, один из финансистов на условиях анонимности говорил о том, что группа ТАС оценивает банк в $20 млн.

Контекст

Идея Банк – один из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатлесбанк. В июне 2007-го банк купила польская финансовая группа Getin Holding S.A.

По данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года Идея Банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023-й составила 509,9 млн грн.

В декабре 2019 года польский холдинг подписал соглашение с Dragon Capital. Цена покупки должна составлять около 1,4 млрд грн. В июне 2020-го стороны сообщили, что соглашение не состоится.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецки стал фигурантом расследования польских правоохранителей, сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao S.A.

В феврале 2022-го из-за начала полномасштабного вторжения Getin Holding проинформировал в сообщении на Варшавской бирже о срыве продажи Идея Банка ПУМБ Рината Ахметова.

В марте 2023 года НБУ признал небезупречной деловую репутацию и самого польского холдинга, и его основного владельца Чарнецки.

Нацбанк временно лишил Getin Holding права голоса относительно 100% акций Идея Банка и установил для холдинга и Чарнецки годовой срок для устранения нарушения, а через год отказался вернуть холдингу право голоса. В результате регулятор обязал польский холдинг продать Идея Банк до 29 октября 2024 года.

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