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Канцлер Германии Шольц в Киеве объявит пакет военной помощи на €650 млн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший утром 2 декабря в Киев, анонсировал новый пакет военной поддержки Украины в размере €650 млн. Об этом он написал в соцсети Х.

Подробности

  • Германия останется сильнейшим поклонником Украины в Европе, подчеркнул Шольц.
  • По его словам, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским он объявит о дополнительных вооружениях на €650 млн, которые должны быть поставлены в декабре.
Канцлер Германии Шольц в Киеве объявит пакет военной помощи на €650 млн /Фото 1

Олаф Шольц на перроне киевского вокзала. Фото: X канцлера Германии

Прямая речь

«Украина может на нас положиться. Мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим», – подчеркнул канцлер Германии.

Контекст

9 сентября итальянская La Repubblica сообщила, что Шольц с однопартийцами якобы готовит мирный план, предусматривающий утрату Украиной части территорий в пользу России. Источники издания в парламенте называют план «своего рода Минскими соглашениями».

15 ноября Путин и Шольц провели телефонный разговор. Этот звонок стал первым прямым общением политиков почти за два года, они обсудили прекращение войны в Украине. Канцлер Германии призвал главу Кремля вывести войска с оккупированных территорий. По информации Кремля, Путин отказался.

29 ноября Шольц сообщил президенту Зеленскому о деталях своего звонка Путину. «Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину. Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе», – отметил президент Украины.

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