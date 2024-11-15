«Это ящик Пандоры». Зеленский прокомментировал звонок Шольца Путину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным: «Минска-3» не будет – нам нужен реальный мир». Об этом он заявил 15 ноября в вечернем видеообращении.

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Зеленский считает, что звонок Шольца – это «ящик Пандоры». Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов», – сказал он.

Президент подчеркнул, что это именно то, чего Путин давно хочет. «Ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем заканчиваться», – подчеркнул Зеленский.

«Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как поступать. И хотим предупредить: «Минска-3» не будет – нам нужен реальный мир», – заявил президент.

Контекст

9 сентября итальянская La Repubblica сообщила, что Шольц с однопартийцами якобы готовит мирный план, предполагающий утрату Украиной части территорий в пользу России. Источники издания в парламенте называют план «своего рода Минскими соглашениями».

15 ноября Путин и Шольц провели телефонный разговор. Этот звонок стал первым прямым общением политиков почти за два года, они обсудили прекращение войны в Украине. Канцлер Германии призвал главу Кремля вывести войска с оккупированных территорий. По информации Кремля, Путин отказался.

Накануне Шольц поговорил по телефону с Зеленским и пообещал сделать это после разговора с президентом РФ.

В начале октября немецкое издание Die Zeit писало со ссылкой на источники, что Шольц хочет позвонить Путину и рассматривает возможность сделать это перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре.

Переговоры состоялись на фоне неопределенности относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США, растущей перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом в следующем году.