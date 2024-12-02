Канцлер Німеччини Шольц привіз до Києва пакет військової допомоги на €650 млн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який уранці 2 грудня прибув до Києва, анонсував новий пакет військової підтримки України розміром €650 млн. Про це він написав у соцмережі Х.

Деталі

Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі, наголосив Шольц.

За його словами, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він оголосить про додаткові озброєння на €650 млн, які мають бути поставлені в грудні.

Олаф Шольц на пероні київського вокзалу. Фото: X канцлера Німеччини

Пряма мова

«Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо», – наголосив канцлер Німеччини.

Контекст

9 вересня італійська La Repubblica повідомила, що Шольц з однопартійцями нібито готує мирний план, який передбачає втрату Україною частини територій на користь Росії. Джерела видання у парламенті називають план «свого роду Мінськими угодами».

15 листопада Путін і Шольц провели телефонну розмову. Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням політиків майже за два роки, вони обговорили припинення війни в Україні. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля вивести війська з окупованих територій. За інформацією Кремля, Путін відмовився.

29 листопада Шольц повідомив президенту Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну. «Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі», – зазначив президент України.