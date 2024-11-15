Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор в пятницу, 15 ноября, сообщает пресс-служба немецкого правительства. Этот звонок стал первым прямым общением политиков почти за два года, они обсудили прекращение войны в Украине.

Ключевые факты

Обновлено . Согласно сообщению правительства, в ходе разговора с Путиным Шольц осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента РФ положить ей конец и вывести войска.

. Согласно сообщению правительства, в ходе разговора с Путиным Шольц осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента РФ положить ей конец и вывести войска. «Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной в целях справедливого и крепкого мира и подчеркнул непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько нужно», – говорится в заявлении.

Канцлер накануне поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после разговора с президентом России.

По данным Reuters, разговор длился час. Шольц и Путин в последний раз непосредственно общались в декабре 2022 года.

В начале октября немецкое издание Die Zeit писало со ссылкой на источники, что Шольц хочет позвонить Путину и рассматривает возможность сделать это перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре.

Канцлер Германии подчеркивал, что будет тесно взаимодействовать с союзниками перед любым телефонным звонком.

Контекст

Разговор состоялся в критический для Украины момент, когда она готовится к зиме, подвергаясь атакам со стороны РФ по энергетической инфраструктуре.

Переговоры состоялись на фоне неопределенности относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США, растущей перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет, сообщила ранее WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.

Некоторые европейские чиновники уже призвали администрацию Джо Байдена предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции в отношении ключевых источников доходов России и ограничить возможности Москвы приобретать запрещенные технологии, используемые в оружии.