Медиакомпания семьи Трампа – Trump Media & Technology Group (TMTG) – планирует собрать $3 млрд для инвестирования в криптовалюты, в том числе биткоин. TMTG, управляющая приложением Truth Social, хочет привлечь $2 млрд посредством продажи акций и $1 млрд через конвертируемые облигации, пишет 27 мая FT со ссылкой на шесть источников.

Подробности

TMTG планирует объявить о привлечении капитала перед конференцией криптоинвесторов в Лас-Вегасе на этой неделе, где выступят вице-президент Джей Ди Венс, сыновья Трампа Дональд-младший и Эрик, а также «криптокороль» Дэвид Сакс.

Размер привлечения средств недавно увеличили из-за высокого спроса, рассказали два собеседника издания. Условия, сроки и объем соглашения еще могут измениться.

Компания планирует продать акции по рыночной цене, которая при закрытии торгов в пятницу составила $25,72 за акцию, оценивая TMTG в $6 млрд. Брокерами сделки могут стать ClearStreet и BTIG. TMTG также готовится запустить биржевой фонд (ETF), ориентированный на криптовалюты.

TMTG в заявлении резко раскритиковала FT, назвав ее журналистов «глупыми», а источники «еще глупее», но не дала комментариев. Представители Дональда Трампа –младшего и Белого дома также не ответили на запросы.

Как отметило издание, стратегия TMTG подобна подходу компании MicroStrategy, которая привлекла миллиарды с помощью долгов и акций для покупки биткоинов, что подняло ее рыночную стоимость до $100 млрд.

Семья Трампа активно продвигает криптовалюту: они выпустили NFT-карты, два мемкоина и имеют доли в American Bitcoin и World Liberty Financial. На прошлой неделе Трамп организовал гала-ужин для инвесторов своего мемкоина в резиденции около Вашингтона.

Контекст

После переизбрания в 2024 году Трамп передал свою 53-процентную долю в TMTG (стоимостью $3 млрд) в доверительное управление сыну Дональду. Его администрация активно поддерживает криптовалюты, что повлекло за собой всплеск соглашений в этой сфере. В мае 2025-го президент пообещал сделать США «криптостолицей мира», что усилило спрос на биткоин и другие цифровые активы.

В апреле 2025 года SPAC-компания под руководством Брэндона Латника, сына министра торговли Говарда Латника, заключила соглашение на $3,6 млрд с Tether и SoftBank для создания Twenty One Capital, которая будет инвестировать в биткоины. Компания Ripple в том же месяце купила брокера Hidden Road более чем за $1,2 млрд, рассчитывая на приток институциональных инвесторов за Трампа.

Критики указывают на конфликт интересов, поскольку семья Трампа зарабатывает на криптовалютном буме, поддерживаемом его администрацией.

В мае 2025 года сенатор Элизабет Уоррен призвала расследовать связи TMTG с криптпроектами, но Белый дом отверг обвинения. Ожидается, что в ближайшие недели появятся новые криптосоглашения, особенно из-за пустых чеков, являющихся популярным инструментом для быстрого привлечения капитала.