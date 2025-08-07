Стартап у сфері штучного інтелекту Perplexity запускає новий пошуковик на базі ШІ на платформі Truth Social, що належить президенту США Дональду Трампу. Про це йдеться у повідомленні Trump Media від 6 серпня.

Деталі

Пошуковик, названий Truth Search AI, уже доступний у вебверсії Truth Social, а публічне бета-тестування для додатків на iOS та Android заплановано на найближче майбутнє.

Компанія повідомила, що технологія Perplexity забезпечує «прямі, контекстно точні відповіді з прозорими цитатами», що значно збільшить обсяг доступної інформації для користувачів Truth Social. Водночас платформа зберігає контроль над джерелами інформації, які використовує ШІ-пошуковик.

Truth Social використовує API Perplexity Sonar, який дозволяє здійснювати пошук в інтернеті для отримання актуальної та перевіреної інформації, навіть якщо дані отримані з вебсайтів, що блокують сканери Perplexity. API також підтримує структурований вивід, що дає змогу користувачам визначати формат відповідей пошуковика.

Речник Perplexity Джессі Дваєр у коментарі TechCrunch зазначив, що API Sonar буде точним у межах тих джерел, які визначить Truth Social. «Ми не маємо ні видимості, ні контролю над цим», – сказав Дваєр, порівнюючи це з використанням API у внутрішніх системах компанії чи для академічних досліджень.

Для оцінки джерел, які використовує пошуковий бот, Axios поставив йому низку запитань, зокрема: «Що сталося 6 січня 2021 року?» та «Чому Дональда Трампа піддавали імпічменту?». У всіх відповідях найчастіше або єдиним джерелом інформації був FoxNews. Серед інших джерел – FoxBusiness, The Washington Times та Epoch Times, пише Axios.

Натомість публічний пошуковик Perplexity повертає ширший спектр джерел, включно з Wikipedia, Reddit, YouTube, NPR та Politico.

Truth Social планує вдосконалювати і розширювати функцію пошуку на основі відгуків користувачів, паралельно впроваджуючи численні покращення платформи, заявив Девін Нунес, генеральний директор Trump Media та колишній конгресмен від Каліфорнії.

Дмитро Шевеленко, головний комерційний директор Perplexity, також зазначив, що ШІ Perplexity забезпечує відповіді з «прозорими цитатами, які дозволяють будь-кому заглибитися в деталі».

Контекст

Trump Media & Technology Group (TMTG) заснована 8 лютого 2021 року Енді Літінським і Весом Моссом із головним офісом у Сарасоті, штат Флорида, США. Основним проєктом компанії є соціальна мережа Truth Social, запущена 21 лютого 2022 року.

У березні 2024 року TMTG завершила злиття з Digital World Acquisition Corp. (DWAC), компанією, що спеціалізується на поглинаннях, після чого об’єднана структура дебютувала на біржі Nasdaq під тикером DJT.