Школа программирования GoIT ушла с рынков Латинской Америки и Филиппин

Украинская образовательная платформа GoIT приостанавливает деятельность на рынках Латинской Америки и Филиппин, сказал в YouTube-проекте Forbes Next CEO Антон Черный. GoIT – одна из крупнейших онлайн-школ для новичков в IT с более 20 000 выпускников.

Ключевые факты

«Деятельность в Латинской Америке приостанавливаем», – сказал CEO GoIT Антон Черный в YouTube-проекте Forbes Next.

В Латинской Америке GoIT работала на рынках Мексики, Колумбии.

Также компания приостанавливает деятельность на рынке Филиппин. Там студенты GoIT еще заканчивают обучение, после чего платформа там будет недоступна.

Контекст

В 2014-м школу программирования GoIT основали серийный предприниматель Роман Корицкий с Антоном Черным. В ноябре 2023 года школа привлекла до $15 млн от венчурного фонда Horizon Capital.

Основной продукт школы – курсы для свитчеров. Наибольший спрос среди студентов на специальности JavaScript, а также нетехнические QA и Design.

В 2020–2023 годах GoIT увеличила доходы в долларах США более чем в 12 раз. В 2021-м GoIT получила 140 млн грн выручки, в 2022-м, по оценке Forbes, она подскочила до 200–400 млн грн. Выручка компании в 2021-м 0,8–1 млрд грн, по оценке Forbes.