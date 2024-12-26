Школа програмування GoIT вийшла з ринків Латинської Америки та Філіппін

Українська освітня платформа GoIT призупиняє діяльність на ринках Латинської Америки та Філіппін, сказав у YouTube-проєкті Forbes Next CEO Антон Чорний. GoIT – одна з найбільших онлайн-шкіл для новачків в IT з понад 20 000 випускників.

Ключові факти

«Дільність у Латинській Америці призупиняємо», – сказав CEO GoIT Антон Чорний у YouTube-проєкті Forbes Next. «На якісь ринки на тому континенті будемо повертатися, на якісь – ні», – додав він.

У Латинській Америці GoIT працювала на ринках Мексики, Колумбії.

Також компанія призупиняє діяльність на ринку Філіппін. Там студенти GoIT ще закінчують навчання. Після цього платформа там буде недоступна. «Це повʼязано з фінансовою ситуацією в країні – з кредитами й з розстрочками все стало погано. У людей зовсім немає грошей на навчання», – сказав Чорний.

Контекст

У 2014-му школу програмування GoIT заснували серійний підприємець Роман Корицький з Антоном Чорним. У листопаді 2023-го школа залучила до $15 млн від венчурного фонду Horizon Capital.

Основний продукт школи – курси для світчерів. Найбільший попит серед студентів на спеціальності JavaScript, а також нетехнічні QA та Design.

У 2020–2023 роках GoIT збільшила доходи в доларах США більш ніж у 12 разів. У 2021-му GoIT отримала 140 млн грн виторгу, у 2022-му, за оцінкою Forbes, він підскочив до 200–400 млн грн. Виторг компанії у 2021-му 0,8–1 млрд грн, за оцінкою Forbes.