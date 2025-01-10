Шольц заблокував військову допомогу Україні на €3 млрд – Der Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував військову допомогу Україні на €3 млрд, яку просували міністри закордонних справ і оборони Анналена Бербок і Борис Пісторіус. Про це пише Der Spiegel із посиланням на обізнані джерела.

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Пакет допомоги мав включати три системи ППО IRIS-T, снаряди і ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot, 10 колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси.

Витрати на цю допомогу мали провести як позапланові через бюджетний комітет парламенту поточного скликання.

Однак Шольц дав зрозуміти, що не підтримує такі дії. Канцлер «не хоче ставити майбутній федеральний уряд перед доконаним фактом» і «не бачить необхідності в термінових діях», зазначили співрозмовники видання.

У канцелярії вважають, що Німеччина спрямує достатньо коштів на підтримку України цьогоріч – близько €4 млрд.

Шольц, імовірно, не хоче оголошувати про подальше постачання зброї в Україну в розпал виборчої кампанії, оскільки це може відштовхнути потенційних виборців Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), кажуть представники цієї політичної сили.

Міноборони та МЗС Німеччини почали працювати над новим траншем після розпаду правлячої коаліції в листопаді 2024 року. Вони розраховували, що узгодити постачання Києву необхідних озброєнь вдасться до федеральних виборів, які заплановані на 23 лютого.

Контекст

Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.

20 листопада Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять дрони, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, боєприпаси калібром 155 мм та інше. Напередодні міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір надати Україні 4000 дронів, керованих штучним інтелектом, але не змінить свою позицію щодо ракет Taurus.

2 грудня під час візиту до Києва Шольц повідомив, що Німеччина до кінця 2024 року поставить до України шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T і пускові установки для Patriot.

16 грудня Бундестаг офіційно виніс вотум недовіри уряду Шольца після розпаду правлячої коаліції, що є необхідним кроком на шляху до дострокових виборів. Шольц запропонував президентові ФРН розпустити парламент.

За даними грудневого опитування, 31% німецьких виборців готові проголосувати за опозиційний блок «Християнсько-демократичного союзу» і «Християнсько-соціального союзу» (ХДС/ХСС). При цьому за партію Шольца СДПН збираються голосувати тільки 17% німців.