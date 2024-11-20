Дроны, самоходные гаубицы и боеприпасы. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия направила Украине очередной пакет военной помощи, в который входят дроны, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, боеприпасы калибром 155 мм и прочее, говорится в сообщении Бундесвера 20 ноября.

Ключевые факты

Пакет включает в себя боеприпасы для БМП Marder, 47 машин с защитой от мин (MRAP) и радиолокационную станцию TRML-4D.

Украина получит четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 с запчастями и 41 000 боеприпасов калибром 155 мм.

Германия передала Украине 20 дронов-разведчиков Vector с запчастями, 12 дронов-разведчиков Hornet XR, 60 дронов-разведчиков Golden Eagle, два дрона-разведчика VT-4 Rochen, 100 дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun и 120 дронов-разведчиков Songbird.

В пакет вошли две мостоукладочные машины BIBER с запчастями, три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования. В Украину поставили восемь тактических авиадесантных машин Caracal и 20 защищенных машин для пограничной службы.

Еще в пакет включили патроны и винтовки.

Контекст

В феврале президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Так, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более €7 млрд, что существенно усилит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.

Правительство Германии решило сократить помощь Украине до €4 млрд в 2025 году с примерно €8 млрд в 2024-м, согласно проекту бюджета на 2025 год.

Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных нужд за счет кредита на $50 млрд из доходов от замороженных российских активов, одобренных G7. Однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает обеспокоенность, что поддержка Киева со стороны США может снизиться.