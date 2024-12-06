Швеция и Дания закупят партию БМП CV90 на $2,5 млрд, часть уедет в Украину

Швеция и Дания подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) CV9035 Mk III, часть из которых будет передана Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции 6 декабря. Общая стоимость сделки составляет почти 25 млрд шведских крон (около $2,5 млрд).

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Дания заказала 115 машин CV90 . Швеция приобретет 50 единиц для пополнения собственного парка после передачи техники Украине. Отдельно 40 боевых машин финансируют для Украины совместно правительства обеих стран.

. Швеция приобретет 50 единиц для пополнения собственного парка после передачи техники Украине. Отдельно 40 боевых машин финансируют для Украины совместно правительства обеих стран. Эта закупка стала возможной благодаря ранее выделенным средствам в рамках поддержки обороноспособности Украины.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что эти инвестиции способствуют повышению безопасности Европы и Украины, а также укрепляют обороноспособность благодаря шведской военной промышленности.

Контекст

Швеция обещала оказать Украине военную помощь на общую сумму 75 млрд шведских крон (почти €6,5 млрд) в течение 2024–2026 годов, что составляет около €2,2 млрд в год.

Поддержка включает в себя авиацию, противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, а также усиление морской безопасности, разминирование и беспилотные аппараты. Кроме того, Швеция обязалась помочь в развитии оборонно-промышленного потенциала Украины.

В сентябре 2024 года Швеция объявила новый пакет помощи Украине на сумму $443 млн, включающий гранатометы, противотанковое оружие и разное оборудование. Из этой суммы около $67 млн будут направлены на помощь в борьбе с беспилотниками.