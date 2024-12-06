Швеция и Дания закупят партию БМП CV90 на $2,5 млрд, часть уедет в Украину

Швеция и Дания подписали контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на закупку 205 боевых машин пехоты (БМП) CV9035 Mk III, часть из которых будет передана Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции 6 декабря. Общая стоимость сделки составляет почти 25 млрд шведских крон (около $2,5 млрд).
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Подробности
- Дания заказала 115 машин CV90. Швеция приобретет 50 единиц для пополнения собственного парка после передачи техники Украине. Отдельно 40 боевых машин финансируют для Украины совместно правительства обеих стран.
- Эта закупка стала возможной благодаря ранее выделенным средствам в рамках поддержки обороноспособности Украины.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что эти инвестиции способствуют повышению безопасности Европы и Украины, а также укрепляют обороноспособность благодаря шведской военной промышленности.
Контекст
Швеция обещала оказать Украине военную помощь на общую сумму 75 млрд шведских крон (почти €6,5 млрд) в течение 2024–2026 годов, что составляет около €2,2 млрд в год.
Поддержка включает в себя авиацию, противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, а также усиление морской безопасности, разминирование и беспилотные аппараты. Кроме того, Швеция обязалась помочь в развитии оборонно-промышленного потенциала Украины.
В сентябре 2024 года Швеция объявила новый пакет помощи Украине на сумму $443 млн, включающий гранатометы, противотанковое оружие и разное оборудование. Из этой суммы около $67 млн будут направлены на помощь в борьбе с беспилотниками.
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