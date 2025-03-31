ППО, артилерія і звʼязок. Швеція надасть Україні військову допомогу на $1,6 млрд

Швеція надасть Україні $1,6 млрд військової допомоги. Найбільший пакет з початку війни включає засоби протиповітряної оборони, артилерію, супутниковий зв’язок і морське обладнання. Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Джонсон 31 березня.

Деталі

Шведська адміністрація оборонного забезпечення (FMV) дослідила можливості ринку для виробництва оборонної техніки з термінами постачання 0–24 місяці, заявив міністр. У межах пакету Швеція закупить нове обладнання в оборонної промисловості на $912 млн.

Значна частина допомоги спрямовується через багатосторонні ініціативи, коаліції в межах Контактної групи з оборони України та закупівлі в українських виробників для подальшої передачі. На ці фонди Швеція виділить $465 млн.

Пакет також передбачає передачу техніки від Збройних сил Швеції та запчастин до попередньої допомоги на $93 млн, зокрема кулемети m/58, боєприпаси та близько 100 одиниць техніки для обслуговування авіабаз.

Для підтримки експорту оборонної продукції до України запроваджується експортна гарантія, на яку виділено $46 млн, що дасть змогу залучити більше компаній до постачання необхідного обладнання.

FMV також отримала завдання виявляти, тестувати і фінансувати рішення від малих технологічних компаній для військових потреб України, «створюючи своєрідний формат Dragons Den для військової підтримки», заявив міністр.

Контекст

31 травня 2024 року в Стокгольмі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду про безпекову співпрацю. Документ передбачає фінансову й військову підтримку та спільний розвиток оборонної промисловості.

Швеція зобов’язалася надати Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (€6,5 млрд) протягом 2024–2026 років, що становить приблизно €2,2 млрд щорічно.

Допомога включає авіацію, ППО, бронетехніку, артилерію, морську безпеку, розмінування та дрони. Крім того, Швеція підтримає модернізацію українського оборонно-промислового комплексу.