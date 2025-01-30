Швеция предоставит Украине пакет военной помощи на $1,2 млрд (обновлено)

Швеция предоставит Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму около $1,2 млрд. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон 30 января.

Подробности

Правительство сейчас ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе по обеспечению приоритетных поставок, таких как артиллерия и дроны, сообщил Йонсон на пресс-конференции.

Йонсон отметил, что около $90 млн будет направлено на производство ракет дальнего радиуса действия и беспилотников. Дополнительно предусмотрено: 16 военных катеров Combat Boat 90 и 23 станции вооружения к ним, 1 млн боеприпасов калибра 12,7 мм, 146 грузовиков, 1500 противотанковых ракет TOW, 200 гранатометов AT4, пехотное снаряжение и способы защиты от радиационной, химической и биологической угроз.

Около 45% суммы, а именно $534 млн, будет использовано на новое производство для оборонного сектора Украины, включая артиллерию, ударные средства дальнего радиуса действия и беспилотников. Еще $58 млн пойдут на обучение украинских военных в 2025 году, а $71 млн – на ремонт и техническое обслуживание переданного оборудования и логистическую поддержку.

$250 млн будут направлены в различные международные фонды, из которых $178 млн пойдет на датскую модель финансирования для усиления оборонно-промышленной базы Украины.

Это уже 18-й пакет помощи Швеции с момента широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Популярне Категория Рейтинги Дата 28 января 30 чемпионов диджитализации

Контекст

31 мая 2024 года в Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение предусматривает предоставление финансовой и военной поддержки, а также сотрудничество по развитию военно-промышленного комплекса.

В период с 2024 по 2026 год Швеция обязуется предоставить Украине военную помощь на сумму 75 млрд шведских крон (около €6,5 млрд), что эквивалентно около €2,2 млрд ежегодно.

Военная помощь охватывает различные направления, включая авиацию, противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, улучшение морской безопасности, помощь в разминировании и беспилотные аппараты. Швеция также согласилась содействовать развитию современного оборонно-промышленного потенциала Украины.