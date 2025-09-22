Forbes Digital підписка
ЕС утвердил изменения в план реформ Ukraine Facility, необходимых для новых траншей

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейская Комиссия одобрила изменения в план реформ Ukraine Facility, предложенных украинской стороной. Он является условием получения финансовой поддержки от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, пишет «Европейская правда».

  • «Украина запросила пересмотр Плана 7 августа. После оценки Еврокомиссия 18 сентября утвердила предложение перемен и передала его на рассмотрение Совета ЕС», – отметил Мерсье.
  • Он пояснил, что Совет ЕС должен рассмотреть документ и решить, вносить ли дополнительные правки или утвердить обновленный План.
  • По словам Мерсье, изменения направлены на повышение практичности и эффективности Плана с учетом текущих условий. В частности, будут ускорены дедлайны в энергетическом секторе и сфере финансовых рынков, включая принятие пакета по интеграции электроэнергетики и уточнение этапов реформ для их более плавной реализации.

Контекст

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму €50 млрд на период 2024–2027 годов. Она направлена ​​на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и поддержку ее евроинтеграционных процессов. В рамках программы предусмотрено €50 млрд, из которых €38,27 млрд – это прямая бюджетная поддержка. С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более €22,6 млрд в рамках этого инструмента.

Кроме того, инструмент ERA предусматривает макрофинансовую помощь на сумму около €45 млрд, из которых €18,1 млрд являются вкладом ЕС. Погашение этих кредитов планируется производить за счет доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов.

ЕС остается ключевым донором Украины, предоставив €57,5 млрд за 3,5 года. За первые восемь месяцев 2025 года страна получила более €15,5 млрд финансовой помощи.

