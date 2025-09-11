Швеция планирует выделить дополнительные 70 млрд крон (около $7,5 млрд) на военную помощь Украине. Об этом 11 сентября заявил министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Reuters .

Подробности

По его словам, эти средства будут направлены на поддержку Киева в течение следующих двух лет. Йонсон уточнил, что значительная часть финансирования пойдет на закупки через шведское оборонное агентство по материальным ресурсам – в частности, на дополнительные артиллерийские установки Archer, уже применяемые украинскими военными в войне против России.

Кроме того, министр отметил готовность Швеции оказать помощь Польше при необходимости.

«Мы сразу пообщались с министром обороны Польши и заявили, что можем предоставить ресурсы, если Варшава проявит интерес», – отметил Йонсон. Он добавил, что такая помощь будет координироваться в рамках НАТО. «Мы полностью солидарны с Польшей», — резюмировал министр.

Контекст

31 мая 2024 года в Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве безопасности, которое охватывает военную и финансовую поддержку Украины, а также совместное развитие оборонной промышленности.

Швеция обязалась предоставить Украине 75 млрд крон (приблизительно $6,5 млрд) на военную помощь в течение 2024–2026 годов, что составляет около $2,2 млрд ежегодно.

Помощь включает поставки авиации, систем противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерии, средств для морской безопасности, разминирования и беспилотных систем, а также содействие модернизации украинского оборонно-промышленного комплекса.

11 сентября Йонсон объявил о предоставлении Украине 20-го пакета военной помощи на сумму $836 млн, который включает в себя самоходные артиллерийские установки Archer, морские дроны, боеприпасы и прочее.