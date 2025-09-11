Швеція планує виділити додаткові 70 млрд крон (приблизно $7,5 млрд) на військову допомогу Україні. Про це 11 вересня заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, пише Reuters .

Деталі

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку Києва протягом наступних двох років. Йонсон уточнив, що значна частина фінансування піде на закупівлі через шведське оборонне агентство з матеріальних ресурсів – зокрема, на додаткові артилерійські установки Archer, які вже застосовуються українськими військовими у війні проти Росії.

Крім того, міністр наголосив на готовності Швеції надати допомогу Польщі за потреби.

«Ми одразу поспілкувалися з міністром оборони Польщі та заявили, що можемо надати ресурси, якщо Варшава виявить інтерес», – зазначив Йонсон. Він додав, що така допомога координуватиметься в межах НАТО. «Ми повністю солідарні з Польщею», – резюмував міністр.

Контекст

31 травня 2024 року в Стокгольмі президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про безпекову співпрацю, яка охоплює військову і фінансову підтримку України, а також спільний розвиток оборонної промисловості.

Швеція зобов’язалася надати Україні 75 млрд крон (приблизно $6,5 млрд) на військову допомогу протягом 2024–2026 років, що становить близько $2,2 млрд щорічно.

Допомога охоплює постачання авіації, систем протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії, засобів для морської безпеки, розмінування та безпілотних систем, а також сприяння модернізації українського оборонно-промислового комплексу.

11 вересня Йонсон оголосив про надання Україні 20-го пакету військової допомоги на суму $836 млн, який включає самохідні артилерійські установки Archer, морські дрони, боєприпаси та інше.