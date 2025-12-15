Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия выступили против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине репарационного кредита на основе замороженных российских активов. Об этом говорится в статье Euractiv от 15 декабря.

Детали

По данным издания, 12 декабря Италия, Болгария и Мальта опубликовали совместное заявление с Бельгией. Они предлагают Брюсселю рассмотреть «альтернативные варианты» займа, в частности выпуск общего долга. Позже к ним присоединилась Чехия.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает пророссийские настроения, категорически против схемы займов. Словацкий лидер Роберт Фицо также заявил, что не согласится на использование российских активов для финансирования военных расходов Украины, отметило Euractiv.

План Еврокомиссии по предоставлению Украине репарационного кредита на основе замороженных российских активов быстро теряет поддержку, заявила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас накануне заседания Совета иностранных дел ЕС 15 декабря. «Наиболее надежным вариантом является репарационный заем, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли этой цели, и это становится все сложнее, но мы выполняем эту работу», – убеждена Каллас.

Она также подчеркнула важность привлечения Бельгии: «Без Бельгии реализовать решение было бы значительно сложнее, потому что именно там сосредоточено большинство активов. Поэтому важно, чтобы Бельгия участвовала в каком-либо выбранном варианте». У чиновников ЕС еще есть несколько дней до решающего саммита лидеров в четверг, где они надеются убедить Бельгию таки поддержать заем, уточнила главный дипломат ЕС.

Другие министры заявили, что даже не будут рассматривать альтернативные варианты. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис объяснил: «Репарационный кредит не идеален, но это единственный способ быстро собрать деньги для Украины».

На брифинге с журналистами Каллас отметила, что альтернатив репарационному кредиту для Украины практически нет. «Другие варианты не работают – мы уже пробовали их реализовать ранее. Даже мое предложение евробондов два года назад не получило поддержки, потому что нужно было согласие всех», – сказала она.

В отличие от евробондов, репарационный кредит можно принять большинством голосов, а не единогласно. «Этот кредит основывается на замороженных российских активах. Это не средства налогоплательщиков ЕС, и это четкий сигнал: если страна нанесла такие разрушения, она должна заплатить за репарации», – добавила Каллас.

Каллас призвала сохранять единство: «Некоторые страны больше привыкли к угрозам со стороны России. Но это лишь угрозы – вместе мы гораздо сильнее».

Контекст

В 2025 году Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на €140 млрд под залог замороженных российских активов. По плану Украина вернет средства после завершения войны, когда Россия возместит нанесенный ущерб.

24 октября Бельгия заблокировала предоставление этого кредита. Поскольку Euroclear расположен на ее территории, страна опасается репутационных и финансовых рисков и требует гарантированной защиты от возможных последствий для себя.

Франция и ряд других государств не соглашаются на предоставление национальных гарантий, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.

18–19 декабря на саммите Евросовета, который соберет лидеров и премьеров ЕС, решится судьба репарационного кредита на €140 млрд для Украины. Эту концепцию еще в начале декабря представила Еврокомиссия.

Рабочая версия – кредит будет разделен на две части: закупку и производство оружия и бюджетную поддержку на €90 млрд в 2026–2027 годах, сообщила 12 декабря в Facebook глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.