Семья Трампа заработала миллиарды на запуске криптовалюты WLFI

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Эрик Трамп и Дональд Трамп младший /Getty Images

Эрик Трамп и Дональд Трамп младший Фото Getty Images

Семья президента США Дональда Трампа заработала более $5 млрд после того, как их криптовалютная компания World Liberty Financial в понедельник запустила торги по собственному токену WLFI. Это стало самым большим финансовым успехом семьи с момента инаугурации Трампа, пишет WSJ.

  • WLFI торгуется около $0,24, что принесло прибыль на 1400% ранним инвесторам, купившим за $0,015. С циркулирующим предложением более 24,6 млрд токенов, рыночная капитализация превысила $5,7 млрд при полностью разведенной оценке в $23,4 млрд.
  • Трампы контролируют около четверти всех токенов WLFI. Хотя их активы пока «заморожены» и не могут быть проданы, выход на бирже установил реальную рыночную оценку их владений, превысившую стоимость традиционного имущественного портфеля семьи, отметило издание.
  • Компания World Liberty, созданная с участием сыновей президента и самого Трампа как «почетного соучредителя», позиционирует WLFI не просто как спекулятивную криптовалюту, а «токен управления» новой цифровой экономики.
  • В то же время критики видят в проекте риски политического влияния и возможный конфликт интересов, ведь его поддержка частично зависит от партнеров, имеющих собственные интересы в Белом доме.

Контекст

Криптовалюта WLFI появилась на рынке после того, как World Liberty этим летом приобрела публичную компанию и привлекла $750 млн от инвесторов. Ранее токены продавались частным образом по 1,5 цента, так что новая цена дала первым инвесторам шанс на значительные прибыли. Параллельно семья Трампа контролирует и другие цифровые активы, в частности мемкоин $Trump и долю в Trump Media, которые также оцениваются в миллиарды долларов.

Сам Трамп продвигает законодательство, легализующее криптовалюты, в частности стейблкоины, и запрещает государственную цифровую валюту, аргументируя это защитой от чрезмерного контроля. Эти действия вызвали ажиотаж на рынке, способствуя росту биткойна и альткоинов, хотя некоторые эксперты видят риски для финансовой стабильности.

Новое руководство SEC закрыло часть громких дел против Coinbase и Binance, начатых при предыдущей администрации.

